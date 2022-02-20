Göztepe - G.Saray kapalı gişe

Süper Lig'de küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Göztepe'de gözler yarın oynanacak olan Galatasaray maçına çevrildi. Göz-Göz, İstanbul ekibi ile oynayacağı kritik müsabakayı kapalı gişe oynayacak. Bu sezon özellikle ikinci yarıda takıma tam destek verip tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray maçına da büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılılar, önceki gün sabah saat 11.00'de satışa çıkan G.Saray maçı

biletlerini 12 saatlik bir süreçte tamamen tüketti.

TEŞEKKÜR MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüp önceki gün akşam, 'Sold out' (Kapalı gişe) paylaşımıyla taraftarlarına teşekkür etti. Sarı-kırmızılılar son oynanan Altay derbisinin ardından yarınki kritik karşılaşmada da hafta içi olmasına rağmen tribünleri tamamen dolduracak. Tam 19 bin 713 sarı-kırmızılı koro G.Saray müsabakası için hazırlık yapıyor.

KRİTİK MAÇTA GÖZLER İRFAN'DA

Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can Galatasaray maçında takımının en büyük kozu olacak. Sarı-kırmızılı genç eldiven, yarınki kritik randevuya özel olarak hazırlanıyor. 2. yarıda Göztepe'nin 4'te 4 yaptığı süreçte kalesinde 3 gol gören, takımın galip gelemediği İrfan son iki maçta ise 4 gole engel olamadı. 22 yaşındaki eldivenin bugünkü performansı Göztepe'nin alacağı puan ya da puanlar için çok belirleyici olacak. Göz-Göz 27 puanla düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alıyor