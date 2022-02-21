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Göztepe 2 - Galatasaray 3 Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren iki takım Göztepe ve Galatasaray İzmir'de kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen ve 4 penaltı kararının çıktığı maçı Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.