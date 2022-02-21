Göztepe-Galatasaray Canlı anlatım

Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 59 kez karşı karşıya geldi. Müsabakalarda Galatasaray, 34 kez rakibini mağlup ederken, Göztepe ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 92 golüne karşılık Göztepe 42 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.

İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 17 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 17 maçta Galatasaray 15 kez kazanan taraf olurken, Göztepe ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.