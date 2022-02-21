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Göztepe-Galatasaray Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren iki takım Göztepe ve Galatasaray İzmir'de kozlarını paylaşıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta Göztepe'de kart cezalısı Atakan mücadelede forma giyemeyecek. Göztepe, 29 puana sahip Galatasaray'ı yendiği takdirde rakibini sıralamada geride bırakacak. Göztepe-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

21.02.2022, 19:50 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022, 19:55

Göztepe-Galatasaray Canlı anlatım

Göztepe ile Galatasaray bugüne kadar ligde 59 kez karşı karşıya geldi. Müsabakalarda Galatasaray, 34 kez rakibini mağlup ederken, Göztepe ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 92 golüne karşılık Göztepe 42 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazanmıştı.

İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 17 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 17 maçta Galatasaray 15 kez kazanan taraf olurken, Göztepe ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.