Göztepe- Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe Galatasaray maçı, iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen Göztepe ve Galatasaray, galibiyet elde edebilmek için mücadele verecek. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26'ncı Hafta mücadelesinde Göztepe, Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

ASLAN'IN KOZU GOMİS

Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağladığı eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, Göztepe önünde tek forvet olarak sahaya çıkacak. Geçen hafta oynanan Kayserispor maçında ilk kez on birde forma giyen 36 yaşındaki golcü 2017-2018 sezonunun ardından İzmir'de ikinci kez sahneye çıkacak.

GÖZ-GÖZ'DE SAKAT YILDIZLAR DÖNÜYOR

Galatasaray karşılaşması öncesi Göztepe'ye sakatlardan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında sarı kart cezası sebebiyle oynayamayan Obinna Nwobodo ve Dino Arslanagic'in cezaları sona ererken, sakatlıklarını atlatan Adis Jahovic, Cherif Ndiaye ve Atınç Nukan'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte tek eksik sarı kart cezalısı Atakan Çankaya olacak.



SEPİL 2. KEZ POZİTİF

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ikinci kez korona virüse yakalandı. Sepil'in dün akşam saatlerinde yapılan PCR testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumu iyi olan Sepil'in ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlandı. 66 yaşındaki Sepil, bugün G.Saray maçında tribünde yer alamayacak.



TARAFTAR ŞOVA HAZIR

Göztepe'nin bugün Galatasaray'ı konuk edeceği kritik maçta Gürsel Aksel Stadı, tıka basa dolacak. Sarıkırmızılı taraftarlar maçın biletlerini 12 saatlik bir zaman diliminde tamamen tüketirken şovlarıyla tribünleri bayram yerine çevirecek. Altay maçının ardından bu sezon üst üste ikinci kez tribünleri dolduracak olan sarı-kırmızılılar, atkı, bayrak, flama ve pankart şovlarıyla Göztepe'yi ateşleyecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla takıma tam destek paylaşımlarında bulunuyor. Kritik karşılaşmayı hafta içi olmasına rağmen 20 bine yakın taraftarın takip etmesi bekleniyor.



MUSLERA SÜRPRİZİ

Galatasaray'da Muslera sürprizi yaşandı. Uzun süren sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Uruguaylı kaleci kadroda yer aldı. Aslan'ın İzmir kafilesinde ise Alpaslan Öztürk, Morutan ve Arda Turan yer almadı.