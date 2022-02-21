Müthiş heyecan

Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Göztepe, bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde ikinci yarıda 4'te 4 yaptıktan sonra üst üste Altay ile Hatayspor maçlarını kaybeden ve 27 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Göz-Göz, yaralı rakibi Galatasaray karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ligde son 6 maçtan sadece 2 puan çıkaran Galatasaray ise 29 puanla İzmir ekibi Göztepe'nin hemen üzerinde yer alıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi Göztepe'nin kazanması halinde sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibini altına alacak. Galatasaray'ın başında çıktığı 5 maçta galibiyet alamayan teknik direktör Domenec Torrent için bugünkü mücadele son şans olarak değerlendiriliyor.

ASLAN'IN KOZU GOMİS

GALATASARAY'IN devre arasında renklerine bağladığı eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, Göztepe önünde tek forvet olarak sahaya çıkacak. Geçen hafta oynanan Kayserispor maçında ilk kez on birde forma giyen 36 yaşındaki golcü 2017-2018 sezonunun ardından İzmir'de ikinci kez sahneye çıkacak.

GÖZ-GÖZ'DE SAKAT YILDIZLAR DÖNÜYOR

Galatasaray karşılaşması öncesi Göztepe'ye sakatlardan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında sarı kart cezası sebebiyle oynayamayan Obinna Nwobodo ve Dino Arslanagic'in cezaları sona ererken, sakatlıklarını atlatan Adis Jahovic, Cherif Ndiaye ve Atınç Nukan'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte tek eksik sarı kart cezalısı Atakan Çankaya olacak.



SEPİL 2. KEZ POZİTİF

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ikinci kez korona virüse yakalandı. Sepil'in dün akşam saatlerinde yapılan PCR testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumu iyi olan Sepil'in ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlandı. 66 yaşındaki Sepil, bugün G.Saray maçında tribünde yer alamayacak.



TARAFTAR ŞOVA HAZIR

Göztepe'nin bugün Galatasaray'ı konuk edeceği kritik maçta Gürsel Aksel Stadı, tıka basa dolacak. Sarıkırmızılı taraftarlar maçın biletlerini 12 saatlik bir zaman diliminde tamamen tüketirken şovlarıyla tribünleri bayram yerine çevirecek. Altay maçının ardından bu sezon üst üste ikinci kez tribünleri dolduracak olan sarı-kırmızılılar, atkı, bayrak, flama ve pankart şovlarıyla Göztepe'yi ateşleyecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla takıma tam destek paylaşımlarında bulunuyor. Kritik karşılaşmayı hafta içi olmasına rağmen 20 bine yakın taraftarın takip etmesi bekleniyor.



MUSLERA SÜRPRİZİ

Galatasaray'da Muslera sürprizi yaşandı. Uzun süren sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Uruguaylı kaleci kadroda yer aldı. Aslan'ın İzmir kafilesinde ise Alpaslan Öztürk, Morutan ve Arda Turan yer almadı.