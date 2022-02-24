GÖZ-GÖZ’e’e PFDK şoku

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Göztepe'nin G.Saray'a 90+9. dakikada yediği golle mağlup olmasın şoku sürerken, bir darbede PFDK'dan geldi. Saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen sarı-kırmızılılar, taraftar desteğinden mahrum kalabilir. G.Saray maçının ardından İzmir ekibinin, taraftarın neden olduğu kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53'üncü maddesi uyarınca, saha olayları nedeniyle 52'nci maddesi uyarınca, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 49'uncu maddesi uyarınca, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 46'ncı maddesi uyarınca ve müsabakalar statüsünün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

TARAFTAR DA CEZA ALACAK

FDT'nin 52'nci maddesi gereği olaylara neden olan kişilerin bir aydan iki yıla kadar ya da sürekli men edilmesi, kulübe para cezası kesilmesi, saha kapatma veya seyircisiz oynama gibi yaptırımlar uygulanabilir. Kararların bugün açıklanması bekleniyor.

PAPATYA DA CEZA ALABİLİR

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya Galatasaray karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'lık oldu. Papatya, hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi

EN KRİTİK DÖNEMEÇ

Süper Lig'in ikinci yarısında dörtte dört yaparak çıkışa geçen ve haftalar sonra ateş hattından çıkan Göztepe, Galatasaray yenilgisiyle yine korkulu rüya görmeye başladı. Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir'i yenerek ivme yakalayan sarı-kırmızılılar, daha sonra üst üste Altay, Hatayspor ve son olarak Galatasaray'a mağlup oldu. Alt sıradaki rakiplerinin de puan almasıyla birlikte Göz-Göz'ün düşme hattıyla arasında 1 puanlık bir fark kaldı. İzmir ekibi, önümüzdeki iki maçta çok kritik maçlara çıkarak kendi kaderini çizecek.

HEDEF ALTI PUAN

Göztepe, ilk olarak Pazar günü bir puan ve bir basamak altında bulunan Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarıkırmızılılar, ardından 5 Mart Cumartesi Günü yine ateş hattından uzaklaşma mücadelesi veren Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak. İzmir ekibi, bu iki maçtan galibiyetle ayrılıp lider Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi rahatlamak istiyor. Göz-Göz, puan kaybı yaşarsa rakiplerinin alacağı puanlara göre düşme hattına gerileyebilir.

ADİS YOKSA PUAN YOK

GÖZTEPE, yıldız ismi Adis Jahovic'in önderliğinde ikinci devrede müthiş bir çıkış yaşarken, Adis'in olmadığı maçlarda puan alamadı. Göztepe, Jahovic'in oynadığı maçlarda Malatya, Sivas ve Başakşehir'i mağlup ederken sadece son maçta G.Saray'a yenildi. Göz-Göz Adis'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçlarda sadece Antalya'yı yenerken, Altay, Hatay ve Beşiktaş'a mağlup oldu.

Bu istatistik sonrası golcü oyuncunun, Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi ve Giresunspor maçında oynayamayacak olması taraftarı endişelendiriyor.

■ OGÜN ÖZDEMİR