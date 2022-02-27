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Giresunspor Göztepe : 3-1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta kazanan ev sahibi oldu. Bu sonuçla Giresunspor, 29 puanla 16. sıraya yükselirken, Göztepe 27 puanla 17. sırada kaldı.