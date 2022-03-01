Göztepe, son 4 haftada kazanamayan rakiplerine puanları armağan etti

SPOR Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor'a deplasmanda kaybederek mağlubiyet serisini 4 maça çıkaran Göztepe, bu süreçte rakiplerine tam anlamıylacan verirken, canı fena yandı. Göz-Göz, düşüş serisine 2-0'lık Altay yenilgisiyle başlarken, ezeli rakibi ise bu galibiyetle 16 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sonraki hafta Hatay'a gurbette yenilen sarı-kırmızılılar, Güney ekibine 3 hafta sonra 3 puan verdi. Altı haftadır galibiyeti olmayan ve düşme potasına kadar gerileyen G.Saray'a da kaybeden İzmir ekibi, son maçında 6 maç sonra Giresun'a 3 puanlık bir can verdi.

RAKİPLERE DİŞ GEÇİREMEDİ

ALTAY, Göztepe maçıyla birlikte son 4 maçtan 7, Hatay üç maçtan 6 puan toplarken, Galatasaray ise üst üste iki kez kazanarak düşme potasından hızla uzaklaştı. Göz-Göz, bu sezon düşme potasında yer alan rakiplerine de kritik ikramlarda bulundu. Sarı-kırmızılılar, kendileri ile birlikte ateş hattında bulunan Yeni Malatya, Ç.Rize, Altay ve Giresun'la oynadığı 7 maçta 18 puan kaybetti. Son sıradaki Yeni Malatya'yı 1 kez yenip, 1 maçı yenik kapatan Göztepe, Giresunspor ve Altay'a iki maçta da yenilirken ilk yarıda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a mağlup olmuştu.

7 HAFTA SONRA DÜŞME HATTINDA

GÖZTEPE, üst üste 4 maçta yaşadığı 12 puanlık kaybın ardından 7 hafta aradan sonra düşme hattına geriledi. Ligin ilk devresini 15 puan ve averajla 19. sırada geçen Göztepe, üst üste aldığı 4 galibiyetle 23. haftada 27 puan ve averajla 14. sırada yer aldı. Ancak 24. haftadan itibaren Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor'a mağlup olan sarı kırmızılı İzmir ekibi, 27. haftada tekrar düşme hattına geriledi.

TARAFTARDAN PANKARTLI TEPKİ

Giresunspor'a yenilerek yenilgi serisi 4 maça çıkan Göztepe'de sarı-kırmızılı taraftarlar isyan bayrağını yine açtı. Oynanan kötü futbol sonrası sosyal medyadan eleştirilerini dile getiren taraftarlar, kulüp binasının kapısına pankart asarak tepki gösterdi. Taraftarlar, kulüp binası girişine 'Sabrımız taşıyor' ve 'Bu son uyarı!' yazılı iki pankartı asarken yönetimi de sert bir dille uyardı.

Taraftarların tepkisinin odak noktasında ise teknik direktör Nestor El Maestro'nun yanı sıra, futbolcular İrfan Can, Berkan, Soner ve kaptan Halil Akbunar yer aldı.

HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

Göztepe'de, Giresunspor yenilgisi ile her şey tersine döndü. İkinci yarıda 8 haftayı geride kapatan Göztepe, ilk 4 maçlık bölümde 4'te 4 yaparak 12 puan toplarken, son 4 karşılaşmadan ise puansız ayrıldı. İkinci yarının en iyi çıkış yapan ekibi olan sarı-kırmızılılar, Antalya, Y.Malatya, Sivas ve Başakşehir'i yenerken, son 4 maçta ise Altay, Hatay, G.Saray ve Giresun'a kaybetti. 14. sıradan 17. sıraya kadar gerileyen Göz-Göz, ateş hattıyla da arasındaki 3 puanlık farkı da eritip 7 hafta sonra tehlike bölgesine indi. Göztepe'nin üstündeki Giresun ile arasında 2 puanlık fark oluştu. Sarı-kırmızılılar, hücum ve savunmada da ters bir grafik sergiledi. İlk 4 maçta 10 gol atıp, kalesinde sadece 3 gol gören Göz-Göz, son 4 maçta 4 atıp, 10 gole engel olamadı.

AVANTAJIMIZI YİTİRDİK

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya Giresun maçıyla kümede kalma yolundaki avantajlarını yitirdiklerini belirterek herşeye karşın asla pes etmeyeceklerini ifade etti. Talat Papatya, "Spor Toto Süper Lig'de Sezonun en ışık vermeyen ve hiçbir bölümünde varlık gösteremediğimiz müsabakayı geride bıraktık. Bu sebeple ekstra üzüntülüyüz. Ligin ikinci yarısı ile elde ettiğimiz iyi oyun ve galibiyet serisiyle kazandığımız avantajımızı maalesef bu maçla tükettik. Tabii ki pes etmeyeceğiz. Henüz hiçbir şey bitmedi. Kasımpaşa maçı ile kötü gidişata 'dur' dememiz gerekiyor. Taraftarımızın söylediği gibi, "yenilince değil vazgeçersek kaybederiz, vazgeçmeyeceğiz" yorumunu yaptı.