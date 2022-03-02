Göztepe’de teknik arıza

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 4. yenilgisini alan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro topun ağzına geldi. Göz-Göz, Altay, Hatay, G.Saray ve Giresun'a yenilerek 7 hafta sonra düşme potasına geriledi. Sarı-kırmızılılarda teknik patron Nestor El Maestro eleştirilerden payını aldı. Taraftarların sosyal medyadan kadro tercihleri ve maç içindeki hamleleri nedeniyle eleştirdikleri Sırp teknik adam yönetimin de sabrını yaşadı.

ATEŞ HATTINDAN ÇIKAMADI

Göztepe'de, cumartesi günü İzmir'de oynanacak olan Kasımpaşa maçından olumsuz bir sonuç çıkması halinde Maestro ile yolların ayrılması gündemde. 4. haftada Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Sırp teknik adam, bir türlü sarı-kırmızılıları alt sıralardan çıkaramadı.

SARI-KIRMIZILILARDA OPERASYON KAPIDA

GÖZTEPE'DE, Kasımpaşa maçı öncesi operasyon kapıda. Göz-Göz'de, teknik direktör on birde rotasyon planlıyor. Sırp teknik adamın özellikle son 4 maçta 10 gol yiyen savunmada değişime gitmesi bekleniyor. Savunmanın ortasında stoper Dino'yu yeniden Atakan'ın yerine on bire dahil etmesi beklenen Sırp teknik adam, sol bekte Berkan'ın yerine Moubandje'ye, sağ bekte de Kerim'in yerine Murat Paluli'ye yeniden forma vermesi bekleniyor. Giresun'da forvet olarak sahaya çıkan Tannane'nin yerine cezası sona erecek olan Adis'e görev düşecek. Maestro son dokunuşu da orta sahaya yaparak Soner'in yerine Aytaç'a 'Hazır ol' emri verdi.