Maestro’nun Umudu Adis

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıda yakaladığı çıkışı son 4 maçta tersine çeviren Göztepe'de gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Giresun yenilgisi sonrası 7 hafta sonra düşme potasına inen Göz-Göz'de teknik direktör Nestor El Maestro kritik karşılaşmada Adis Jahovic'e bel bağladı. Sakatlık sürecinin ardından son Giresun maçında cezasını da tamamlayan Makedon golcü yeniden on bire dönüyor. Sarı-kırmızılılarda puansız kapattığı son 4 maçta on birde yer almayan, sadece G.Saray maçında 19 dakika forma giyen 34 yaşındaki golcü oyuncunun bu hafta Kasımpaşa maçında tam süre alması bekleniyor.

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