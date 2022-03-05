Haydi Göz-Göz

Spor Toto Süper Lig'de 4 haftalık yenilgi serisinin ardından yeniden düşme potasına inen Göztepe, bugün Kasımpaşa önünde en kritik sınavına çıkıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak olan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

ATEŞ HATTINI İLGİLENDİRİYOR

Göztepe zorlu maç öncesi 27 puanla 17. sırada yer alırken, İstanbul ekibi ise 29 puanla 15. basamakta yer alıyor. Geçen hafta rakibi Giresun'a yenilerek irtifa kaybeden Göz-Göz, Kasımpaşa'yı yendiği takdirde İstanbul ekibini altına alarak ateş hattından çıkacak. İki takım arasındaki mücadele alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Galatasaray maçı sonrası ceza alan çok sayıda taraftar bu maçta tribündeki yerini alamayacak. Ancak bloke cezası almayan sarı-kırmızılılar biletlere büyük ilgi gösteriyor.

KADRODA CİDDİ BİR EKSİK YOK

Göztepe, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı. Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Sadece müzmin sakatlar Marko Mihojevic ve Dzenan Burekovic bu maçta da forma giyemeyecek. Konuk Kasımpaşa'da ise kırmızı kart cezalısı Awer Mabil bugün sahada yer alamayacak.