Göztepe komada

SÜPER Lig'de galibiyete hasret kalan ve ateş hattına gerileyen Göztepe, sahasında rakiplerinden Kasımpaşa'ya mağlup olarak üst üste 5. yenilgisini aldı: 1-3. 6. dakikada Hajradinovic'in pasıyla buluşan Muleka, karşı karşıya topu filelere yolladı: 0-1. 7'de orta alandan yüklenen Göztepe'de, Ndiaye ceza sahası içi sağ çaprazında rakip savunmayla mücadeleye girdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo, yerden yaptığı vuruşla sağdan topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

48'de kaleciden sıyrılan Muleka, sol ayağıyla attığı şutla takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti: 1-2. 64'te Muleka sol taraftaki Eysseric ile verkaç yaparak attığı şuttu golü buldu. Ancak gol öncesinde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdığı için pozisyon gol değeri kazanmadı. 71'de Atınç'tan topu kurtaran Muleka, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Umut'a pas verdi. Umut, topa dokunarak ağlara gönderse de pozisyon Muleka'nın topu elle önünde aldığı gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

NDİAYE'NİN GOLÜ ÜÇ PUAN İÇİN YETMEDİ

79'DA Muleka'nın çektiği şu savunmadan döndü. Seken topu kontrol eden Muleka, Umut'a pas verdi. Topla buluşan Umut, sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3. 81'de Halil'in çizgiye inerek kale önüne çevirdiği topa dokunan Ndiaye, farkı bire indirdi: 2-3. 83'te ön direkte topla buluşan Ahmet şutunu attı. İrfan Can kontrol etti. 85'te Arslanagic'in pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, topu kalecinin solundan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak sol direk dibinden oyun alanını terk etti. Karşılaşma da 3-2'lik skorla sona erdi.

MESTRO'DAN KADROYA AYAR

SÜPER Lig'de son 4 maçını kaybederek düşme potasına giren Göztepe'de dünkü Kasımpaşa maçında teknik direktör Nestor El Maestro, kadroda rotasyona gitti. Maestro önemli yıldızları kulübeye çekerek sürpriz bir on bir sahaya sürdü. Sarıkırmızılılarda, kaptan Halil, Soner ve Berkan'ı kesen Maestro, savunmada da değişim yaptı. Savunmada Atakan'ın yerine Dino forma giyerken, Soner'in yerine Aytaç, Berkan'ın yerine Moubandje ve Halil'in yerine de Di Santo forma giydi. Maestro, ileri uçta da değişime gitti. Giresun'da golcü olarak forma giyen Tannane kanada çekilirken, golcü Di Santo da sol kanatta görev aldı. Kasımpaşa maçında Ndiaye tek forvet olarak forma giydi.

TRİBÜNDEN MÜTHİŞ DESTEK

GALATASARAY maçı sonrası PFDK tarafından çok sayıda taraftar bloke cezası alırken, kritik Kasımpaşa randevusunda taraftarlar yine tribünleri doldurdu. Bloke cezası almayan taraftarlar Gürsel Aksel Stadı'na akın ederken, tribünde yaklaşık 7 bin taraftar yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca destekleriyle sarı-kırmızılı ekibi ateşledi.

SERİ SÜRÜYOR!

İKİNCİ yarıya 4 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve ateş hattından hızla uzaklaşan Göztepe, galibiyete hasret kaldı. Sırasıyla Altay, Hatayspor, Galatasaray, Giresunspor ve son olarak evinde Kasımpaşa'ya mağlup olan sarı-kırmızılı takım rakiplerinin de puan alması sonucu düşme hattına geriledi. Göz-Göz, bu sezon iki kez 4 bir kez de 5 maçlık kazanamama serisi yakalamıştı. İzmir ekibi, Giresunspor'un da Rizespor'u yenmesi sonucunda kümede kalma sınırının 5 puan gerisine düştü.

ADİS YİNE YEDEKTİ

GİRESUN maçında cezası nedeniyle oynayamayan Jahovic, Kasımpaşa mücadelesine yedek başladı. Altay ve Hatay maçlarında sakatlığıo nedeniyle forma giyemeyen Makedon golcü, Galatasaray maçında da yedek kulübesinde oturmuştu. Adis, Kasımpaşa önünde 73. dakikada Tannane yerine oyuna dahil olurken takımına katkı veremedi.

■ BURAK HAKERLER