Göz-Göz nereye

Süper Lig'de evindeki Kasımpaşa yenilgisiyle üst üste 5. yenilgisini alan Göztepe hayal kırıklığı yarattı. İkinci yarıda 4'te 4 yaparak büyük bir çıkış yakalayan Göz-Göz, Altay, Hatay, G.Saray, Giresunspor ve Kasımpaşa yenilgileriyle ligde korkulu rüya görmeye başladı. Düşme potasındaki rakipleri Altay, Giresun ve Kasımpaşa'ya kaybeden İzmir ekibinin, kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı da 5'e çıktı. Yakaladığı seri galibiyetlerle elde ettiği avantajı kullanamayan sarı-kırmızılılar bitime 10 hafta kala düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı. Göztepe'nin Kasımpaşa yenilgisi sonrası taraftarlar isyan bayrağını yeniden açarken eleştirilerin hedefindeki isim ise teknik direktör Nestor El Maestro oldu. Taraftarlar, Sırp teknik adamın istifasını isterken Maestro ise takımın başında olduğunu ifade etti. Maestro, istifa çağrılarına yönelik "Hocalar takımlarını yüzüstü bırakmazlar, savaşta bırakıp kaçmazlar, sonu- na kadar devam ederler" yorumunu yaptı. Maestro'nun son 5 maçta üçlü savunma sisteminde ısrarcı olması, sezon başında alınan Lourency, Baku Tijanic gibi yıldızları kullanmaması, kadro tercihleri ile mevcut ve yeni katılan oyuncuların istikrarsız performansı çöküşü getirdi.

FORMSUZLUK ÜST DÜZEYDE

Savunmada Atınç Nukan, kaleci İrfan Can, Soner, Berkan ve Halil Akbunar'ın formsuzluğu tartışılıyor Yenilerde kaleci Kenan Piric'e hiç şans verilmemesi, Aytaç Kara ve Tannane'nin düşük performansı devre arası transfer politikasının da yanlışlığını gözler önüne serdi.



SAMİ UĞURLU: 'BABAM ŞİMDİ BANA ÇOK KIZACAK'

Kasımpaşa'yı düşme hattında son sırada devralıp müthiş bir çıkışla düze çıkaran İzmirli teknik direktör Sami Uğurlu, maçın ardından babasının kendisine çok kızacağını söyledi. Daha önce İzmirspor'da futbolcu, Altınordu altyapısında antrenör olarak görev yapan ve teknik direktörlük kariyerini de bu sezon ilk kez Kasımpaşa'da sürdüren Sami Uğurlu, "Ben İzmirliyim. Bütün ailem burada. Ailemizin çoğu Göztepeli. Babamlar bu maçta Göztepe tribünündeydi. Bana çok kızacak ama bu profesyonel hayat" açıklamasını yaptı.





İZMİR'DE KÖTÜ SERİ

Göztepe, sahasında üst üste Altay, Galatasaray ve Kasımpaşa'ya yenilirken bu sezon iç saha avantajını kullanamadı. Sarı-kırmızılılar evinde 15 maça çıkarken sadece hanesine 14 puan yazdırabildi. Göz-Göz, Yeni Malatya'nın (12) ardından sahasında en az puan alan ekip oldu.



DEFANS HATTI ÇÖKTÜ

Göztepe'nin savunması 15 puanlık kaybın yaşandığı son 5 karşılaşmada adeta çöktü. Sarı-kırmızılılar, 5 maçta kalesinde 13 gol görürken, fileleri sadece 6 kez sarstı. Maç başına 2.6 gol yeme oranı yakalayan Göz- Göz'de savunmada forma giyen Dino-Atınç-Wilker'ın performansları eleştiri aldı. İzmir temsilcisi, son üç sınavda Galatasaray, Giresunspor ve Kasımpaşa önünde kalesinde 3'er gole engel olamadı.



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