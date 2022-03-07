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Haberler Göztepe Göztepe Kulübü'nden açıklama geldi: Nestor El Maestro dönemi sona erdi

Göztepe Kulübü'nden açıklama geldi: Nestor El Maestro dönemi sona erdi

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında bulunan Göztepe, Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA

07.03.2022, 16:00

Göztepe Kulübü’nden açıklama geldi: Nestor El Maestro dönemi sona erdi

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, yollarını ayırdıkları El Maestro ve ekibine sarı-kırmızılı takıma katkılarından ötürü teşekkür edilerek, devam eden kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Sezona teknik direktör Ünal Karaman'la başlayan Göztepe, ilk 3 haftada aldığı 2 beraberlik ve 1 yenilginin ardından Karaman'la yollarını ayırdı.

Karaman'ın yerine gelen Nestor El Maestro yönetiminde ligde 25 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 31 gol atıp kalesinde 40 gol gördü.

Çıktığı son 5 müsabakada galip gelemeyen Göztepe, 27 puanla 17. sırada bulunduğu ligde, düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor ve Kasımpaşa'nın 5 puan gerisinde yer alıyor.