Göztepe Kulübü’nden açıklama geldi: Nestor El Maestro dönemi sona erdi

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, yollarını ayırdıkları El Maestro ve ekibine sarı-kırmızılı takıma katkılarından ötürü teşekkür edilerek, devam eden kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Sezona teknik direktör Ünal Karaman'la başlayan Göztepe, ilk 3 haftada aldığı 2 beraberlik ve 1 yenilginin ardından Karaman'la yollarını ayırdı.

Kamuoyunun Bilgisine



Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır.https://t.co/5W9KLe9xN7#Göztepe pic.twitter.com/uGnL7wpTQq — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 7, 2022

Karaman'ın yerine gelen Nestor El Maestro yönetiminde ligde 25 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 31 gol atıp kalesinde 40 gol gördü.

Çıktığı son 5 müsabakada galip gelemeyen Göztepe, 27 puanla 17. sırada bulunduğu ligde, düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor ve Kasımpaşa'nın 5 puan gerisinde yer alıyor.