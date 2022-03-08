Göztepe’de Maestro gitti

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı yenilgilerle 5. yılında küme düşme korkusunu çok yakından hisseden Göztepe'de fatura teknik direktör Nestor El Maestro'ya çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin, Kasımpaşa'ya kaybederek üst üste aldığı 5 yenilgiyle önlenemez düşüşü sonrası Başkan Mehmet Sepil krize el koydu. Sırp teknik adamla dün bir görüşme yapan Sepil, ayrılık kararını iletirken taraflar sözleşme feshi konusunda el sıkıştı.

38 yaşındaki teknik direktör Maestro'nun Göztepe macerası resmen sona erdi. Yönetimin adayları arasında ilk sırada yer alan isim ise Tamer Tuna. Önceki gece 1. Lig ekibi Bursaspor ile yolları ayıran Tuna'nın üçüncü kez Göztepe'nin başına geçeceği konuşuluyor.

ÜÇ ADAY DAHA VAR

Göztepe'de Nestor El Maestro ile yolların ayrılması sonrası iddialar peş peşe gelirken yönetimin Tamer Tuna dışında üç ismi daha gündeminde bulundurduğu öne sürüldü. Yönetimin Tugay Kerimoğlu ismine de sıcak baktığı ayrıca Tolunay Kafkas ve Mehmet Özdilek'in de adaylar olduğu konuşuluyor.

OPERASYON DEVAM EDECEK

Sepil'in takımın geldiği konum nedeniyle bazı profesyonel isimlerle de yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Trabzonspor maçına kadar herhangi bir isimle anlaşılamaması durumunda kritik 90 dakikaya takımı Futbol Akademi Teknik Direktörü Serdar Sabuncu'nun çıkarması bekleniyor.

MAESTRO'NUN PUAN ORTALAMASI DÜŞÜK

Ligin 4. haftasında sezona başlayan teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve gelen Nestor El Maestro, galibiyetle başladığı Göztepe serüveninde düşük puan ortalamasıyla sınıfta kaldı. Sırp teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin başında ligde 25 maça çıkarken toplamda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 de yenilgi aldı. 38 yaşındaki genç çalıştırıcı maç başına 1 puan ortalaması yakalayarak Göztepe'nin paraşütsüz düşüşüne engel olamadı.

KABUS GİBİ BİR FİKSTÜR

Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala kümede kalma barajının 5 puan gerisinde olan Göztepe'yi kabus gibi bir fikstür bekliyor. Düşme hattındaki hemen hemen bütün rakipleriyle oynayan Göz-Göz, 10 müsabakasının 6'sını gurbette oynayacak.

LİDERLE OYNAYACAK

İlk olarak lider Trabzonspor'a konuk olacak olan Göz-Göz, daha sonra sırasıyla lig ikincisi Konyaspor, art arda Fenerbahçe ve Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve ligin son haftasında da Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece Alanyaspor, Kayserispor, düşme hattındaki Rizespor ve Beşiktaş'ı konuk edecek. 27 puanı bulunan Göz- Göz, bu zorlu fikstüre rağmen alabileceği maksimum puanları alarak ligde kalmayı hedefliyor. ■ BURAK HAKERLER