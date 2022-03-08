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Göztepe'de yeni teknik direktör Stjepan Tomas oldu

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5'inci mağlubiyetini evinde Kasımpaşa karşısında alan İzmir ekibi Göztepe’de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar ayırılırken, teknik direktörlük görevi için Stjepan Tomas ile anlaşma sağlandı.

08.03.2022, 16:37 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022, 16:42

Göztepe’de yeni teknik direktör Stjepan Tomas oldu

Son dakika... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevi için Stjepan Tomas ile anlaştı.

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantepspor ve Bucaspor'da oynayan Tomas, Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevini yürüttü.

Antalyaspor'u 2019-2020 sezonunda çalıştıran Tomas, kırmızı-beyazlılarla 8 resmi maça çıktı. Antalyaspor'un başında sadece 1 galibiyet alabilen Tomas, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Stjepan Tomas, 2020-2021'de ise Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı oldu. Rize ekibinde 21 resmi maçta sahaya inen 46 yaşındaki çalıştırıcı 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Tomas'a güvendiklerini ifade eden Başkanvekili Papatya, "Ligin bitimine kısa bir süre kalması ve mevcut durum nedeniyle en başta çok hızlı aksiyon almamız gerekliliği dışında, aynı zamanda da en doğru kararı almak zorundaydık. Bu kısa süreçte görüştüğümüz teknik direktörler içerisinde takımın ligde kalacağına en çok inanan, aynı zamanda takımımızın maçlarını yakından da takip eden ve de bu konuda hırslı ve inançlı olduğunu bizlere en net şekilde yansıtan Stjepan Tomas hocamızla anlaşmaya vardık. Hocamıza güveniyor ve başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı