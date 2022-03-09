Maestro’yla yollarını ayıran İzmir ekibi Tomas ile anlaştı

GÖZTEPE, Nestor El Maestro'nun yerine teknik direktör koltuğuna Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas'ı getirdi. Sarı-kırmızılılar, Tomas ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Transferi duyuran Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, yaptığı açıklamada, teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdıktan sonra ligin bitimine kısa bir süre kalması ve mevcut durum nedeniyle hem hızlı hem de doğru karar almaya çalıştıklarını belirtti.

OKAN BURUK'UN YARDIMCISIYDI

PAPATYA, "Bu kısa süreçte görüştüğümüz isimlerden takımın ligde kalacağına en çok inanan, aynı zamanda takımımızın maçlarını yakından takip eden, bu konuda hırslı ve inançlı olduğunu bizlere en net şekilde yansıtan Stjepan Tomas hocamızla anlaşmaya vardık. Hocamıza güveniyor ve başarılar diliyoruz." dedi. Daha önce Göztepe'de Okan Buruk'un yardımcısı olarak da görev yapan Tomas, Antalyaspor ile Rizespor'u çalıştırmıştı.

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK

BU sezon birçok maçta sakat ya da cezalar nedeniyle yıldızlarından faydalanamayan sarıkırmızılılar, lider Trabzonspor ile oynayacağı maçta 3 isimden yararlanamayacak. İzmir ekibinin savunmasının bel kemiği olan Atınç Nukan, geçen haftaki Kasımpaşa müsabakasının son anlarında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. 4 sarı karta ulaşan yıldız savunmacı, Karadeniz deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Atınç'ın dışında sarı-kırmızılılarda iki ismin sakatlığı bulunuyor. İzmir ekibinde Burekovic ve Mihojevic maçta forma giyemeyecek.

SARI ALARM VERİLDİ

Göztepe, ligde kritik dönemece girerken sarı kart sınırında bulunan isimlere teknik heyetten uyarı geldi. Üst üste zorlu ekiplerle karşılaşacak İzmir ekinde teknik heyet futbolcuları takımı yalnız bırakmamaları konusunda uyardı. Sarı-kırmızılılarda üçer sarı kartı bulunan İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Wilker Angel, Aytaç Kara ve Cherif Ndiaye Trabzonspor müsabakası öncesinde gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarıldı.