Taraftar tepkili

SPOR Toto Süper Lig'de bitime 10 hafta kala düşme potasından kurtulamayan Göztepe'de teknik değişim taraftarları memnun etmedi. Yönetim, üst üste alınan 5 yenilgi sonrası Nestor El Maestro ile yolları ayırırken kritik dönemde Stjepan Tomas tercihi taraftarları çileden çıkardı. Kümede kalma barajının 5 puan gerisinde yer alan Göztepe'de yönetimin teknik adam tercihini Tomas'tan yana kullanması taraftarın tepkisine neden oldu.

Daha önce teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor ve Çaykur Rize'de görev yapan ve Göztepe döneminde Okan Buruk'un yardımcılığını yapan 45 yaşındaki teknik adamın, tecrübesinin olmaması eleştirilerin odak noktası oldu. Tomas, 2019-20 sezonunda Antalya ile 6 maça çıkarken galibiyet alamadan 0.50 puan ortalamasıyla kulüpten ayrılmıştı. Son olarak geçen sezon Çaykur Rizespor'u çalıştıran Stjepan Tomas 18 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi almış 1.17 puan ortalamasıyla Rizespor'dan ayrılmıştı. ■ BURAK HAKERLER

İŞTE BAZI YORUMLAR

@VLKYİLMAZ1: Burası hayır kurumumu da başarısı olmayanlara şans veriliyor. Yazık!!! @SELUKCEYLAN12:

Tomas'la el ele kümeye, yazıklar olsun. @ALİELİFEREN: Bir özelliği var aslında başkanımızın çokta sevdiği bir özellik; ucuz olması. @NCELCANER: Yaptığınız işlerle, aldığınız kararlarla İzmir'de dünya gündeminin önüne geçiyorsunuz helal olsun. @HFATİHKOSE: Gelen gideni aratacak gibi. @MASZEDEYİVERİN: Yazık! Çok yazık. Göz göre göre düşüyoruz.

TRABZONSPOR'A KONUK OLACAK

Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü lider Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Tomas idaresinde çalışan sarıkırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel oyunla tamamlandı.

ATEŞTEN GÖMLEK GİYECEK

GÖZTEPE'DE Nestor El Maestro'nun ayrılmasının ardından teknik direktör koltuğuna getirilen Stjepan Tomas'ın işi çok zor. Sarı-kırmızılılar, kümede kalma sınırının 5 puan gerisinde bulunurken fikstürü de çok zorlu. Hırvat teknik direktör, takımın başında 1 idmana çıkarak Trabzon deplasmanına gidecek. Tomas, Göztepe kariyerine lider Trabzonspor maçıyla başlamış olacak. İzmir ekibinin sonraki hafta ise rakibi Alanyaspor. Göztepe, Güney ekibini sahasında konuk edecek. Tomas'ın planlarının Trabzon ve Alanya maçlarında maksimum puanları alarak milli araya moralli girmek olduğu iddia edildi. Milli arada futbolcularla arayı kapatmayı planlayan Hırvat hoca, takımı kümede bırakabilmek için çalışmalara şimdiden başladı.

5 SEZONDA 8. HOCA GELDİ

Göztepe, Stjepan Tomas ile anlaşma sağlayarak, Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonundan itibaren 8. kez teknik direktör değişikliğine gitti. İlk sezonuna Tamer Tuna'yla giren sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonuna Bayram Bektaş ile girmişti. Ancak kötü sonuçlar üzerine takım önce Kemal Özdeş'e ardından yeniden Tamer Tuna'ya emanet edildi.

2019- 2020'ye Tuna ile başlayan İzmir ekibi 9. hafta da takımın başına İlhan Palut'u geçirdi. 2020- 2021 sezonunun 17. haftasında Palut ile yollarını ayıran sarıkırmızılılar, Ünal Karaman'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Göztepe, bu sezona da Karaman yönetiminde başlarken yerine Maestro getirilmişti. İstikrarsız sonuçların ardından ise Göztepe'de Maestro yerine Tomas geldi.