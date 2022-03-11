Göztepe’nin yeni hocası Tomas, Trabzon’u gözüne kestirdi

Spor Toto Süper Lig'de üst üste alınan 5 yenilgi sonrası Nestor El Maestro'nun yerine göreve gelen Stjepan Tomas, ilk sınavında karşısına çıkacağı Trabzonspor'u gözüne kestirdi. Kümede kalma barajının 5 puan gerisinde yer alan Göz- Göz'de zor bir göreve soyunan Hırvat teknik adamın, zafere inancı ise tam.

Bitime 10 hafta kala Göztepe'yi ligde tutmak için mücadele edecek olan 45 yaşındaki çalıştırıcı, ligin açık ara lideri ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi oyuncuları motive ediyor. Futbolculara henüz hiçbir şeyin bitmediğini hatırlatan Tomas, evinde maç kaybetmeyen Karadeniz ekibini yıkmanın planlarını da hazırladı.

İLK 45 DAKİKA SON DERECE ÖNEMLİ

Hırvat çalıştırıcı karşılaşmanın ilk 45 dakikasının önemine dikkat çekerken, zaferin şifrelerini de ayağa isabetli pas ve tam saha pres olarak belirledi. Bordo-mavili ekibe göz açtırmayacak olan Thomas'ın Makedon yıldız Adis'i de ilk on bire monte ederek Cherif Ndiaye ile birlikte görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Tomas, rakibin gol silahları Cornelius ve Nwakaeme'ye de önlem alacak. Savunmada Cornelius'u Wilker, Nwakaeme'yi de Dino ile kilitlemeyi planlayan Tomas, kontrataklarla sonuca gitmeyi hedefliyor.

ATINÇ'IN YERİNE ATAKAN

GÖZTEPE'DE geçen hafta Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen stoper Atınç Nukan, lider Trabzon'a karşı forma giyemeyecek. Stjepan Tomas'ın Atınç'ın yerine savunmada Dino ve Wilker ile birlikte Atakan'a şans vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR MAÇI ALİ ŞANSALAN'IN

SÜPER Lig'in 29. haftasında Göztepe'nin Trabzonspor ile yarın 19.00'da deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Ligin 29. haftasında görev yapacak diğer hakemler şunlar: Yarın (13.30) Hatayspor-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu, (16.00) Altay-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka. Pazar (13.30) Kayserispor- Konyaspor: Yasin Kol, (16.00) Başakşehir- Antalyaspor: Zorbay Küçük, Adana Demirspor- Sivasspor: Çağdaş Altay, (19.00) Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan. Pazartesi (20.00) Giresunspor- Gaziantep FK: Kadir Sağlam.