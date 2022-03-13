GÖZ-GÖZ Fırtına’ya tutuldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, öne geçtiği mücadelede deplasmanda lider Trabzonspor'a 4-1 yenildi. 24'te İrfan Can ile karşı karşıya kalan Nwakame'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. 31'de savunmada Berkan'ın pasında, Denswil'den sıyrılarak ceza alanına giren Halil Akbunar, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1. 34'te Cornelius'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın solundan filelere gitti: 1-1. 37'de Visca, meşin yuvarlığı Abdülkadir Ömür'ün önüne bıraktı. Bu futbolcu da topu dokunarak filelere gönderdi: 2-1.

2. YARIYA HIZLI BAŞLADI

43'te ceza alanı içinde Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 2-2. 49'da Nwakaeme'nin uzun pasına hareketlenen yıldız forvet, Wilker'in büyük hatası sonrası topu kontrol etti. Kaleci İrfan Can'dan sıyrılan Djaniny, topu ağlara gönderdi. 3-2. Sol çaprazdan içeri doğru kat eden Abdülkadir, Visca'yı gördü. Boşnak yıldızın içeri çevirdiği topa net bir vuruş yapan Abdülkadir, ağları sarstı ve kendisinin 2., takımının 4. golünü attı: 4-2. 90'da Djaniny'in ceza alanı hemen dışından şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat yatarak tehlikeyi önledi. 90+2'de Lourency'nin soldan içeriye doğru çıkardığı pasta oluşan karambolde, çizgi üzerinde Ahmetcan Kaplan topu uzaklaştırdı. Göztepe maçı 4-2 kaybetti

YENİ HOCA YENİ SİSTEM

GÖZTEPE'DE Kasımpaşa yenilgisi sonrası görevden ayrılan Nestor El Maestro'nun yerine takımın başına geçen Stjepan Tomas, dün Trabzon maçıyla ilk kez kulübede yer alırken sistemi değiştirdi. Hırvat teknik adam, Maestro'nun uyguladığı üçlü savunma anlayışından vazgeçti. Tomas, üçlü stoper yerine bekleri de kenara çekerken, Dino ve Wilker'ı savunma ortasında değerlendirip 4'lü defans hattıyla oynadı.

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK VARDI

GÖZ-GÖZ, Trabzonspor karşısına üç eksikle çıktı. Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Atınç bir de sakatlık yaşarken, Moubandje ve Tannane de sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Atınç'ın yerine Soner, Moubandje'nin yerine Berkan, Tannane'nin yerine de kaptan Halil ilk on bire monte edildi.

AYTAÇ VE BERKAN CEZALI

GÖZTEPE'DE Berkan Emir ve devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya katılan Aytaç Kara Trabzonspor maçının ilk yarısında gördükleri sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartlarını gördüler ve cezalı duruma düştüler. Aytaç ve Berkan gelecek hafta oynanacak Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacaklar.

TRABZONSPOR'DA ZORUNLU ROTASYON

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle savunmada zorunlu rotasyon yaptı. 28'inci haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasından sonra 2 maç ceza alan Puchacz'ın yerine ilk 11'de Trondsen'e şans verdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma şansı bulamayan Norveçli oyuncu, 75 gün aradan sonra Göztepe maçında formasına kavuştu. Trabzon'un yıldızı parlayan gençlerinden Ahmetcan Kaplan, dünkü karşılaşmada da savunmada yer alırken son haftalarda performansında düşüş gözlenen Bakasetas'in yerine Berat 11'de başladı

MİNİKLER TRİBÜNDE

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla yetiştirme yurdunda kalan ve daha önce Trabzonspor'un maçına gitmemiş kırsalda yaşayan çocuklar bugün ilk kez stadyumda Trabzonspor'un maçını izledi. 'Yavru Fırtına' tribününde misafir edilen ve takımlarını destekleyen miniklerin sevinci yürekleri ısıttı. Trabzonspor taraftarları, bu maçta da yalnız bırakmayarak soğuk havaya rağmen tribünlerdeki yerini aldı, satışa çıkan 40 bin 175 biletten 39 bin 961'i satıldı.

KARİYER REKORU KIRDI

ANTHONY Nwakaeme, 11 gol ve 10 asistlik grafiği ile kariyer rekorunu kırdı. Nwakaeme, Süper Lig'de 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 20 gole katkı sağlamıştı. Nijeryalı, Göztepe karşısında 1 gol ve 1 asist kaydederek, toplam skora etkisini 21 yaptı. Böylece kariyer rekorunu kırdı.