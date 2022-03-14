En kötü Göztepe

Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunda korkulu rüya gören Göztepe, lider Trabzonspor'a deplasmanda 4-2 yenilerek en kötü seriyi yakaladı. Sarı-kırmızılılar, ligde üst üste 6. yenilgisini alırken, son 5 sezonda en başarısız serisine imza attı. İkinci yarıya 4'te 4 yaparak giren Göz-Göz, son 6 maçta Altay, Hatayspor, Galatasaray, Giresunspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor önünde hanesine 1 puan bile yazdıramadı.

ALANYASPOR MAÇI FİNAL OLACAK

Bitime 9 hafta kala 27 puanda kalan Göztepe, en ciddi rakipleri Altay ve Kasımpaşa'nın kazanmasıyla büyük endişe yarattı. Altay'ın iki puan gerisine düşen İzmir ekibi, 18. sıraya geriledi. Puan tablosunda son iki sırada yer alan Rize ve Malatya'nın yenilgileri tek teselli olurken Göz-Göz sezon sonu olası bir ikili averaj durumunda rakipleri Altay ve Giresun'un da gerisinde kaldı. Göztepe, 19 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı Alanya maçını kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor.

İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanında 3 puanın yanı sıra iki önemli oyuncusundan da oldu. Trabzon'da oynanan zorlu mücadelede sarı kart gören Aytaç Kara ve Berkan Emir, Alanya maçında cezalı duruma düştü. İzmir ekibinde, Atınç Nukan'ın cezası sona ererken, sakatlar Tannane ve Moubandje'nin iyileşmesi için sağlık heyeti seferber oldu.

STJEPAN TOMAS ÇOK UMUTLU

Göztepe'nin başında çıktığı ilk maçtan yenilgi ile ayrılan Stjepan Tomas, oynanan futbolun umut verici olduğunu dile getirdi. Hırvat teknik adam, "Maçta öne geçebilecek durumdaydık. İkinci devrede ise basit hatalar yaptık, bireysel hatalar yaptık. Bunlar kırılma anı oldu. Ben çok umutluyum. Önümüzde 9 maç ve 27 puan var. Biz bu takımı ligde tutacağız ve kümede de kalacağız" dedi.





ANGEL'A 11 YOLU KAPALI

Göztepe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta skor 2-2 devam ederken yaptığı kritik hata ile Djaniny'nin attığı gole sebep olan Wilker Angel'e on bir yolu artık kapandı. Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stjepan Tomas'ın Venezuelalı futbolcuyu gözden çıkardığı öğrenildi. Dörtlü savunmaya geçen Stjepan Tomas'ın Wilker'ın yerine stoperde ya Atınç, ya da Atakan'ı değerlendirmeyi düşündüğü de öğrenildi.

BURAK HAKERLER