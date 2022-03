Umudun adı GÖZ-GÖZ

Spor Toto Süper Lig'de üst üste aldığı 6 yenilgiyle 27 puanla 18. sıraya kadar gerileyen Göztepe'nin bu performansı küme düşme korkusunu yakından hissettiği 2018-2019 sezonunu anımsattı. Ligdeki 5. yılını geçiren sarı-kırmızılılar 2018-2019 sezonunda da benzer tabloyu yaşamıştı. Söz konusu sezonda 8 maçta sadece 2 puan alarak 29. haftayı 27 puanla kapatan Göz-Göz, o dönem 18 takımla oynanan ligde son 5 haftada aldığı sonuçlarla lige tutunmuştu.

Başakşehir'i deplasmanda yendiği 30. haftaya kadar 8 maçlık dönemde düşme potasındaki rakipleri Akhisar ve Erzurum'a kaybetmesine rağmen, Göz-Göz kalan 5 maçtan 11 puan çıkararak ligde kalmıştı. Son 5 maçta Başakşehir ve Antalya'yı üst üste yenen sarı-kırmızılılar, ardından Sivas ve Bursaspor ile berabere kalmış, son hafta Ankaragücü'nü Deniz Kadah'ın kritik penaltı golüyle yenerek ligde kalışını ilan etmişti.

EN BÜYÜK KOZU NDİAYE

Ligin ikinci yarısında 9 karşılaşmada 7 gol atarak toplamda fileleri 10 kez havalandıran Cherif Ndiaye, sarı-kırmızılı ekibin en büyük kozu olacak. Son olarak Kasımpaşa maçında 1 gol, 1 asist üreten Senegalli golcü, Trabzon maçında skor üretemezken, Alanya maçında patlama yapmaya hazırlanıyor.

YİNE ZORU BAŞARACAK

Bu sezon da 29. haftayı aynı puanla düşme potasında geçen, son 6 maçını da kaybeden ve rakipleri Altay, Giresun ve Kasımpaşa'ya yenilerek avantaj yitiren Göz-Göz'ün bu kez önünde 9 haftalık bir süreç var. Sarı-kırmızılılar, 2018-19 sezonundaki gibi zoru başarıp taraftarına ikinci bir bayram yaşatmak istiyor.

SINIRDA DÖRT OYUNCU VAR

Göztepe ligin son haftalarında neredeyse her maça cezalar nedeniyle eksik çıkarken, Alanya maçı öncesi de 4 oyuncu sınırda yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Wilker Angel, Murat Paluli, İrfan Can ve Ndiaye kart görmeleri halinde Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek

GÖZTEPE'DE SEFERBERLİK

SÜPER Lig'de kritik haftalara giren Göztepe'de sakatlar için seferberlik ilan edildi. Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek olan Göztepe'de, savunmada Berkan ve orta alanda Aytaç Kara'nın cezalı duruma düşmesi sıkıntı yarattı. Sol bekte forma giyen Moubandje ile orta saha oyuncusu Tannane'nin sakatlığının sürmesi alternatif eksikliğini göz önüne serdi. Sağlık heyeti iki oyuncunun da takıma dönmesi için çaba sarf ediyor. Moubandje'nin yetişmemesi durumunda bu bölgede oynayacak oyuncu bulunmazken, Tannane'nin iyileşmemesi halinde Yalçın veya Tijanic görev bekliyor. Cezası sona eren stoper Atınç'ın da tedavi süreci devam ediyor.

TİJANİC ON BİRİ UNUTTU

GÖZTEPE'NİN Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tijanic, on biri unuttu. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki yıldız futbolcu 4 maçtır on bir de yer alamadı. Son olarak Hatayspor maçında sahaya çıkan kadroda yer alan Tijanic, 4 maçın 3'ünde sonradan oyuna girdi. Bu sezon 4 gol atarak dikkat çeken genç orta saha oyuncusu 3 karşılaşmada sadece 40 dakika sahada kalabildi

■ BURAK HAKERLER