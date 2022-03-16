Kazanmak yetmiyor

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay ve Göztepe, 29. hafta sonunda alınan sonuçlarla kahroldu. Süper Lig'de 5. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan Göz-Göz, Trabzon yenilgisiyle üst üste 6. yenilgisini aldı. 27 puanda kalan sarı-kırmızılılar, İzmirli rakibi Altay'ın kazanmasıyla 18. sıraya geriledi. Altay ise Yeni Malatya'yı yenip 29 puana yükselmesine rağmen rakiplerin kazanmasıyla kümede kalma barajıyla olan farkı eritemedi.

İKİLİ AVERAJDA GÖZ-GÖZ KÖTÜ

Barajın üzerinde yer alan Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak puanlarını 35'e çıkardılar. Antalyaspor da kazanarak ateş hattıyla aradaki puan farkını açarken, Göztepe'nin rakipleriyle arasındaki puan farkı 8'e yükseldi. Altay ise puan farkını sadece 6'ya indirebildi. Kalan 9 haftada tüm maçlarını kazanmaları da Altay ve Göztepe'ye yetmeyecek. Sarı-kırmızılılar, Altay ve Giresun'a ikili averajda da dezavantajlı konumda bulunuyor. Altay ise son üç haftada olası rakipleri Giresun ve Kasımpaşa ile İzmir'de oynayacak. En son Süper Lig'de birlikte mücadele ettikleri 2002- 2003 sezonunda el ele küme düşen Altay ve Göztepe yine aynı kaderi yaşamamak için büyük bir çaba sarf edecek.

ALTAY'IN KOZU EVİ

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Altay, kalan 9 maçın 5'ini sahasında oynayacak. Sahasında bu sezon 14 maçta 17 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, yeni stadındaki son iki maçta G.Antep FK ve Yeni Malatya'yı mağlup etmeyi başarmıştı. Altay, kümede kalma yarışındaki olası rakiplerinden Antalya, Başakşehir, Galatasaray, Giresun ve son hafta Kasımpaşa'yı İzmir'de ağırlayacak. Siyah-beyazlıların bu maçlardan alacağı sonuçlar kaderini çizecek. Göztepe ise kalan 9 maçın 4'ünü Alanya, Kayseri, Ç.Rize ve Beşiktaş ile evinde oynayacak.

SAVUNMA SOS VERDİ

İkinci yarıya 4'te 4 yaparak müthiş bir başlangıç yapan Göztepe, son 6 maçta hem skor, hem de savunma anlamında çöktü. Sarı-kırmızılılar, puan alamadığı bu süreçte kalesinde 17 gol gördü. Maç başına neredeyse 3 gol yeme oranı yakalayan sarı-kırmızılılar, Altay ve Hatay'dan 2'şer, G.Saray, Giresun ve Kasımpaşa'dan 3'er, lider Trabzon'dan ise 4 gol yedi.

GİRESUN VE KASIMPAŞA AVANTAJLI KONUMDA

ALTAY ve Göztepe'nin kümede kalma yarışındaki en ciddi rakipleri Giresun ve Kasımpaşa avantajlı bir konumda bulunuyor. Kasımpaşa, hafta sonunda Ç.Rize'yi yenerek rakibini iyice ateşe atarken puanını 35'e çıkardı. Giresun da önceki akşam oynanan maçta evinde G.Antep FK'yı yenerek 35 puana yükseldi. Giresunspor, Göztepe galibiyeti ile üç maçlık bir galibiyet serisi yakalayıp düşme potasından çıkarken, Kasımpaşa ise yine Göztepe'yi yenerek 2'de 2 yaptı. İki takım da düşme hattıyla puan farkını 6'ya çıkarırken iki İzmir ekibine göre zorluk derecesi düşük maçlar oynayacak.

ÇAYKUR RİZE DEZAVANTAJLI

Ligde kalan 9 haftada kümede kalma yarışının en zayıf halkalarından biri olarak Çaykur Rize göze çarpıyor. Karadeniz ekibi, ligde 7 maçtır kazanamazken, üst üste son 4 karşılaşmadan da yenilgi ile ayrılıp 23 puanda kaldı. Kümede kalma barajı ile arasında 12 puan fark olan Rize'nin kalan 9 maçta Göztepe ve Altay ile Giresun veya Kasımpaşa'dan birini sollaması gerekiyor.

Y.MALATYA'YA MUCİZE GEREK

Ligde en zayıf halka olarak dikkat çeken Yeni Malatya bitime 9 hafta kala 20 puanla ligin dibinde yer alıyor. Düşme potasının hemen üzerinde yer alan Giresun ile arasında 15 puanlık fark açılan Malatya ekibinin ligde kalması için mucize gerekiyor. Sarı-kırmızılılar, son 19 maçta sadece tek galibiyet alarak kümede kalma umutlarını da iyice azalttı.

■ BURAK HAKERLER