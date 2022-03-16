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Haberler Göztepe Kulübeden çıkamadılar

Kulübeden çıkamadılar

16.3.2022

Kulübeden çıkamadılar
Göztepe'de son iki sezonda kadroda yer alan yabancı file bekçileri kulübeden çıkamadı. Geçen sezon başında Yunan ekibi Atrotimos'tan 1 numara için transfer edilen Balazs Megyeri, Adanaspor'dan gelen genç İrfan Can'ın gölgesinde kalmıştı. Macar file bekçisi Göz-Göz'de kadroda yer aldığı 1.5 sezonda üç Türkiye Kupası maçında kaleye geçerken, Spor Toto Süper Lig'de ise sadece 2 karşılaşmada görev alabildi. Devre arasında Rum ekibi Limassol'a transfer olan Megyeri'nin yerine bu kez yine Atromitos'tan Kenan Piric transfer edildi. Piric de Megyeri ile aynı kaderi yaşarken İrfan Can'ın performansının tartışıldığı dönemde 1 dakika süre alamadı.
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