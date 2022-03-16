Sıra geldi Barça’ya

Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Barcelona'yı ağırlayacağı maç öncesi moral buldu. Beşiktaş ile evinde yaptığı son 5 derbide mağlup olmayan sarı-kırmızılılarda oynanan oyun ve alınan iyi skor; taraftar, teknik heyet ve oyuncular arasında birlik yarattı. Camiada herkesin yüzü gülerken, tüm konsantrasyon Barça maçına çevrildi. Geçen hafta İspanya'dan 0-0'lık skorla dönen ve tur için umutlanan G,Saray'da tek hedef oynanan iyi oyunu sürdürmek ve turu geçmek.

HEDEF UEFA KUPASI'NI KAZANMAK

Teknik Direktör Domenec Torrent, Barcelona maçının analizlerine başlarken, tüm planlarını iyi bir sonuç üzerine kuruyor. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu da hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi. Kalelioğlu, "Perşembe günü şölen havasında bir maç olacak. Bütün koltuklar, localar satılmış durumda" dedi.

NİHAYET KAZANDI

Galatasaray, bu sezon "Dört Büyükler" içinde olan rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ilk kez kazandı. Sezonun ilk yarısında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. İkinci devrede ise Trabzonspor mücadelesini yine 2-1 kaybetti.

TORRENT İLK DERBİNİ KAZANDI

Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk derbide galibiyet sevinci yaşadı. Teknik direktör Fatih Terim'in yerine 21. hafta öncesinde göreve getirilen 59 yaşındaki teknik adam, ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Torrent de çıktığı ilk derbiyi 3 puanla tamamladı. Sarıkırmızılılar bu sezon Fatih Terim ile derbi maçı kazanamamıştı.

KEREM FRANSIZLARI ETKİLEDİ

Lyon Scout Şefi Bruno Cheyrou'nun G.Saray-Beşiktaş derbisinde Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nu izlediği bilinirken, Cheyrou'nun 3 ismi de beğendiği ancak özellikle Kerem'den etkilendiği öğrenildi. Fransız basını da "Cheyrou 3 oyuncuyu tribünden takip etti ve olumlu bir rapor hazırladı. Lyon'un Türkiye'den birkaç oyuncuyu kadrosuna katması sürpriz olmaz. Lyon'un hedeflerinden Kerem 2 gol attı" dedi. G.Saray'ın beklediği bonservis bedeli ise 20 milyon Euro.

SAHASINDA 3 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, sahasında çıktığı son 3 lig maçında yenilmedi. Kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar, sahasındaki son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sahasındaki son olarak Trabzon'a yenilen G.Saray, sonrasında Kayseri ile berabere kalırken, Rizespor ve Beşiktaş'ı yendi.

ASLAN İKİ FİRE VERDİ

GALATASARAY'DA Beşiktaş maçının yıldızlarından Mostafa Mohamed ile sonradan oyuna giren Ömer Bayram sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İki futbolcu Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Mostafa'nın yerine Batefimbi Gomis, Ömer Bayram'ın yerine ise Patrick van Aanholt forma giyecek.

HAKEM BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, yarın saat 20.45'te Barcelona'yı ağırlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelede İtalyan Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. İtalyan hakem daha önce 5 kez takımlarımızın maçını yönetirken ekiplerimiz bu maçlardan sadece birini kazanabildi