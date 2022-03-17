Göztepe’de Haziran telaşı

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçından puan çıkaramayan ve ateşle oynayan Göztepe'de sezon sonu transfer trafiği yaşanacak. İzmir ekibinde 11 futbolcunun sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Sarı-kırmızılılarda devre arasında Galatasaray'dan kiralanan Aytaç Kara, Dinamo Zagreb'ten alınan Moubandje, Vitesse'den takıma katılan Tannane'nin yanı sıra Murat Paluli, Wilker Angel, Jahovic, Burekovic ile genç oyuncular Yusuf Talum, Eren Bilen'le birlikte Atakan Çankaya ve Soner Aydoğdu'nun da sözleşmeleri Haziran'da bitecek.

Yönetimin Yusuf Talum ile Eren Bilen'i bırakmak istemediği diğer oyuncularla ise ligdeki konuma göre görüşme yapacağı öğrenildi. Göztepe'de Nestor El Maestro'nun yerine sezon sonuna kadar görev getirilen teknik direktör Stjepan Tomas'ın da kulüpteki geleceği belli olacak.

TOMAS BELLİ DEĞİL

Eğer Göztepe yönetimi, Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile yeni sezonda da yola devam etme kararı alırsa, genç teknik adamın kadroyu şekillendireceği ifade edildi.

SEPİL TARAFTARLARLA BULUŞACAK

CUMARTESİ günü evinde Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, bugün taraftarlarla bir araya gelecek. Üst üste 6 maçını kaybedip 17. sıraya gerileyen ve kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkı 8'e çıkan sarı-kırmızılılarda başkan Sepil, taraftarlarıyla bilgi alışverişinde bulunacak. İzmir ekibi Alanyaspor maçının ardından 5 deplasman 3 de iç saha maçına çıkacak.

Göztepe'ye bu maçlarda kazanmak da tek başına yeterli olamayacak. Şansını çok azaltan İzmir temsilcisi, kümede kalmak için çekiştiği rakipleri Altay, Giresunspor, Kasımpaşaspor, Gaziantep FK, Sivasspor ve Antalyaspor gibi takımların da kayıplarını bekleyecek.

■ BERKE ÖZBAY