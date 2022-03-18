Halil bombası

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 9 hafta kala 27 puanla düşme potasından kurtulma mücadelesi verecek Göztepe'de sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekipte alt yapıdan yetişip kaptanlığa kadar kadar yükselen Halil Akbunar'ın bu sezonun sonunda Beşiktaş'a gitmesinin gündemde olduğu öne sürüldü.

TRABZONSPOR İLE DE ANILIYOR

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon sergilediği performansla taraftarların eleştirilerine hedef olan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun takımdaki geleceği merak ediliyor. Süper Lig'deki yabancı kontenjanına sınırlama getirilmesi nedeniyle Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın daha önce de gündemlerine aldıkları Halil Akbunar'ı liste başına yerleştirdiği ifade edildi. Halil Akbunar'ın ismi kısa bir zaman önce de lider Trabzonspor ile anılmış hatta futbolcunun Spor Toto Süper Lig'in lideri ile 5 yıllığına anlaştığı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılılarda 10 yıldır forma giyen Halil Akbunar, geçen sezon temmuz ayında kulübü ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatarak transfer söylentilerine de nokta koymuştu.

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ

GÖZTEPE'NİN alt yapıdan yetiştirdiği Halil Akbunar geçen sezonki performansıyla Türkiye A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Türkiye'nin eski teknik direktörü Şenol Güneş tarafından iki kez A takım aday kadrosuna çağrılan Halil son seferinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Halil'in hedefi yeniden A Milli Takım'a çağrılıp uzun süre milli formayı terletmek.

DAKİKASI YOK AMA MİLLİ TAKIM'DA

Göztepe'nin devre arasında Yunan ekibi Atromitos'tan transfer ettiği Kenan Piric, sarı-kırmızılı ekipte henüz süre alamadan milli takıma çağrıldı. Göz-Göz'de İrfan Can'ın ardında forma şansı bulamayan 27 yaşındaki eldiven Bosna Hersek Milli Takımı'nın Gürcistan ve Lüksemburg ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer alacak. Golcü Adis Jahovic de 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak Kuzey Makedonya'nın milli takım kadrosuna davet edildi