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Göztepe-Alanyaspor Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda lider Trabzonspor'a 4-2 yenilerek bitime 9 maç kala 27 puanla düşme hattından kurtulamayan Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya. Göztepe-Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

19.03.2022, 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022, 16:01

Göztepe-Alanyaspor Canlı anlatım

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta Zorbay Küçük görev alıyor. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda kart cezalıları orta saha Aytaç Kara ve sol bek Berkan Emir mücadelede forma giyemeyecek.



Tedavileri süren Atınç Nukan, Moubandje, Burekovic ve Mihojevic de Alanyaspor'a karşı oynayamayacak. Maçın bilet fiyatları 1'inci kategori 408.5, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.5, 6'ncı kategori 27.5 TL olarak belirlendi.

Kurtuluş hattına kendisine en yakın takım olan Giresunspor'la arasında 8 puan fark bulunan Göztepe, son 6 maçını üst üste kaybederek kritik haftalara ateş hattında girdi.

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