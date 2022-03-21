Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, görevinden istifa etti

Spor haberi... İzmir ekiplerinden Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil görevinden istifa etti.

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır."

2014'TE DEVRALMIŞTI

Altınbaş Holding'ten devraldığı Göztepe'de 2014 yılından bu yana başkanlık yapan Mehmet Sepil döneminde İzmir ekibi, 2'nci Lig'den 14 yıl sonra Süper Lig'e döndü ve 5 sezondur bu ligde yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne kavuştu. Daha önce de hisse devri iddialarının ortaya çıktığı Göztepe'de Sepil'in kulüpteki hisselerinin satışı ile ilgili görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

OYUNCULARA VEDA KONUŞMASI

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan Göztepe'de Aytemiz Alanyaspor yenilgisinin ardından 8 yıllık başkanlık görevinden şok bir kararla istifa eden Mehmet Sepil'in futbolcularla veda konuşması yaptığı öğrenildi.



Kulübü devredeceğiyle ilgili iddialar merak uyandıran Sepil'in oyuncularla yaptığı toplantıda buna da değinip, "Değerli oyuncu kardeşlerim. Kamuoyuna paylaştığım gibi 8 yıldır büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm başkanlık görevimden istifa ettim. Göztepe yönetimini emin ellere teslim edene kadar 8 yıldır olduğu gibi maddi ve manevi tüm yükümlülüklerimi ve sözlerimi yerine getireceğim. Oynayacağımız 8 kritik haftada hep birlikte Göztepe'ye yakışır şekilde mücadele edip, Göztepe'mizi bu süreçten çıkaracağınıza inanıyor ve sizlere güveniyorum. Bu Göztepe ile yaşadığım 8 yıllık başkanlık döneminde bana verilecek en büyük ödül olacaktır" ifadelerini kullandığı bildirildi.