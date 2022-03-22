Buldozer’i kaybettik

G öztepe ve Türk futbolu dün en acı günlerinden birini yaşadı. İzmir'in köklü çınarının Avrupa ve Türkiye'de fırtına gibi esen efsane kadrosunda yer alan 'Buldozer' lakaplı Fevzi Zemzem dün sabah hayata gözlerini yumdu. Son üç yıldır akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle zatürre tedavisi gören ve son olarak kalp sorunları da baş gösteren 80 yaşındaki Zemzem, 7 gündür yoğun bakımda olduğu Tınaztepe Galen Hastanesi'nde son nefesini verdi. Buldozer Fevzi'nin ani vefatı üzerine Göztepe Kulübü dün bir mesaj yayınlarken, tüm Türkiye acı haberle sarsıldı.

CENAZE NAMAZI HOCAZADE'DE

Göztepe'nin ve Türk Milli Takımı'nın efsane santrforu için bugün bir tören düzenlenecek. Göztepe Kulübü, Gürsel Aksel Stadı'nda unutulmaz futbolcusu Zemzem için bugün saat 11.00'de bir cenaze töreni yapacak. Törene, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yetkililerinin yanı sıra, ailesi, eski takım arkadaşları, yönetim, teknik ekip, futbolcular, taraftarlar ve İzmir spor camiası katılacak. Törenin ardından Buldozer Fevzi'nin naaşı Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Narlıdere Mezarlığı'na defnedilecek.

GÖZTEPE'YE KAHROLDU

SON zamanlarında sağlık sorunları ile boğuşan Zemzem, Göztepe'yi takip etmekten vazgeçmedi. Göz-Göz'ün Süper Lig'deki düşüşü ve bulunduğu konum tüm Göztepeliler gibi Fevzi Zemzem'i de derinden etkilemişti.

FUTBOL KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

BURSA'DA askerliğini yaptığı dönemde, Bursa Havagücü adlı askeri futbol kulübünde oynarken Göztepe tarafından keşfedilen Zemzem, 11 yıl taşıdığı Göztepe formasıyla sayısız başarılara imza attı. Zemzem, 1. Futbol Ligi'nde toplam 144 gol atıp, Göztepe ile 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 1967-1968 sezonunda 19 golle gol kralı oldu. 1968- 1969 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final, ertesi sezon UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan Göztepe'nin efsane kadrosunda yer aldı.

MİLLİ FORMAYLA 6 GOL

GÖZTEPE'NİN efsane golcüsü Zemzem, A Milli Takım'da da forma giydi. 1965-69 tarihleri arasında ay-yıldızlı formayı 18 kez giyen Zemzem, 6 gol atmayı başardı. Teknik direktörlük kariyerinde de başarılar sağlayan Zemzem, 1978-79 sezonunda çalıştırdığı Orduspor'un, 1. lig'i dördüncü sırada tamamlayarak ertesi sezon tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele etmesini sağladı.