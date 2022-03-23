Efsaneyi uğurladık

GÖZTEPE ve Türk futbolunun efsane isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör 'Buldozer' lakaplı Fevzi Zemzem son yolculuğuna uğurlandı. 80 yaşında hayatını kaybeden Fevzi Zemzem için Gürsel Aksel Stadı'nda tören düzenlendi. Törene Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Can Kestelli, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, takım kaptanı Halil Akbunar, eski futbolcular ve Fevzi Zemzem'in ailesi katıldı.

"GÖZTEPE SANA MİNNETTAR"

STAT ekranlarında, "Göztepe sana minnettar" yazısı yayınlanırken, Zemzem'in de Göztepe formalı fotoğrafları yer aldı. Törenin ardından Zemzem'in cenazesi Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrasında Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye teknik direktör Samet Aybaba da katıldı.

PAPATYA: TARİFSİZ ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM

TARİFİ zor bir üzüntü yaşadığını dile getiren Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, "Fevzi ağabey sadece Göztepe'nin değil aynı zamanda Türk futbolunun çok önemli bir değeridir. Bunun acısını gerçekten kalbimizin en derinliklerine kadar hissediyoruz. Bugün sadece İzmir'de değil, Türkiye'de gittiğimiz her yerde Fevzi Zemzem, Göztepe deyince akla gelen ilk isimlerden. Fevzi Zemzem ayrıca hayatının her devresinde Göztepeli olduğundan gurur duymuş bir ağabeyimizdi. Mekanı cennet olsun" dedi.

MURAT ZEMZEM'DEN DUYGUSAL VEDA

Murat Zemzem ise yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı. Murat Zemzem "Babam dünya iyisi bir insandı. Onun oğlu olmak o kadar gurur verici bir şey ki, bin defa olsa ben ondan razıyım. İyi bir babaydı ve iyi bir eşti. Göztepe'yi evi gibi, futbolcu arkadaşlarını da kardeşi gibi bilirdi" ifadelerini kullandı.

■ BURAK HAKERLER