İrfan Can’ı Fener istiyor

G öztepe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından taraftarlarla tartıştığı için yönetim tarafından kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü. 23 yaşındaki file bekçisinin dört büyüklerin radarında olduğu konuşulurken en ciddi hamlenin ise F.Bahçe'den geldiği ileri sürüldü.

HAREKETE GEÇTİLER

Sarı-lacivertli takımın İrfan Can kadro dışı kalır kalmaz harekete geçtiği ve genç kalecinin durumunu da araştırdığı öğrenildi. Gelecek sezon sarı-lacivertli kulüpte forma giyemeyecek olan Berke Özer'in yerine yerli kaleci arayan Fenerbahçe'nin bir an önce İrfan Can'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

BULUŞMA YAKINDA

Kadro dışı kararının ardından İstanbul'a gidecek olan İrfan Can'ın menajeri Yiğit Oruç ile birlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluşması da bekleniyor. Bilindiği üzere İrfan Can önceki gün açıklamada bulunmuş, vefat eden kızının üzerinden kendisini yaralamaya çalışanlarla ilgili "Sabrım tükendi ve kayıtsız kalamadım"demişti.

ADANA'DAN TRANSFER OLDU

GÖZTEPE'NİN geçen sezon başında 1. Lig ekibi Adanaspor'dan renklerine bağladığı İrfan Can, ilk yılında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu sezon yediği hatalı goller ile dikkat çeken 23 yaşındaki file bekçisi taraftarlarla yaşadığı diyaloğun ardından iyice gözden düştü

KENAN PİRİC'E GÜN DOĞDU

GÖZTEPE'DE İrfan Can'ın kadro dışı bırakılmasının ardından devre arasında transfer edilen Bosna Hersek Milli Takımı'nın kalecisi Kenan Piric'e gün doğdu. Kulübe geldiği günden bu yana forma giyemeyen Boşnak eldiven sezonun geri kalanında eldivenleri devralacak. 27 yaşındaki eldiven milli ara dönüşü 3 Nisan Pazar günü oynanacak olan Konyaspor maçında ilk kez kaleye geçmeye hazırlanıyor.