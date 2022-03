Ya Abramovic ya Ankersen

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'de Mehmet Sepil'in başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından kulübün devri merak konusu oldu. Sarı kırmızılı kulüp hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Sepil devir işlemleri için Ankara'da temaslarını sürdürürken, yabancı iki iş insanının ismi ön plana çıktı. Chelsea kulübü elinden alınan Rus milyarder Abramovic kulübü satın almak için en ciddi aday olarak ön plana çıkarken, Danimarkalı iş ve spor insanı Rasmus Ankersen'in ismi kulislerde konuşulmaya başladı.

ANKARA'DA DEV ZİRVE YAPILDI

Abramovich'in bir Türk iş adamı aracılığıyla Sepil'le Ankara'da temasta olduğu ve anlaşmanın büyük oranda sağlandığı öğrenildi. Abramovic ismi Göztepe'de favori olarak görülürken, Danimarkalı 39 yaşındaki iş insanı Ankersen'in de ciddi bir alternatif olduğu dile getirildi.

Ankersen, teknik sorumlu olarak görev yaptığı Danimarka'da Midtjylland'ı Avrupa arenasına çıkarırken, İngiliz ekibi Brendford'u da ilk kez Premier Lig'e taşımıştı. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Danimarkalı iş insanı, bu fonla birlikte 2022 yılında Southampton'ın sahibi oldu.

DÜNYA BASINI GÖRÜŞMEYİ YAZDI

Göztepe'de Mehmet Sepil ve Rus milyarder Roman Abramovic arasındaki devir görüşmeleri dünya basınında da yer buldu. The Telegraph Gazetesi'nden Thom Gibbs bir süre önce Rus milyarder Roman Abramovic'e, 'Göztepe'yi satın al' önerisinde bulunmuş, haber büyük bir yankı uyandırmıştı. İki yatını da Türkiye'ye getiren Abramovic'in, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile görüştüğü haberleri Dünya basınına da yansıdı. İngiliz, İspanyol, Alman, İtalyan ve Fransız basınında Abramovic-Mehmet Sepil görüşmeleri geniş şekilde yer bulurken, gazeteler anlaşmanın her an sağlanabileceği yorumunda bulundu.

■ FATİH ŞENDİL