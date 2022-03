Göztepe’de kritik zirve

Göztepe'de sürpriz bir kararla başkanlığı ikinci kez bıraktığını açıklayan iş adamı Mehmet Sepil ve yönetimi dün Urla'daki tesislerde toplandı. İzmir'e dönen Sepil, Ankara'da ünlü Rus işadamı Abramoviç'in vekili Türk iş adamı ile yaptığı toplantı detaylarını aktarırken, kulübün değeri de bu zirvede belirlendi. Uluslararası Deloitte Football Money League şirketinin Göztepe kulübü için biçtiği değerin 43 milyon ile 60 milyon dolar arasında olduğu ortaya çıkarken, Sepil ve kurmaylarının bu rakamın çok üzerinde bir rakamda karar kıldığı öğrenildi.

İSTİFADAN GERİ ADIM ATMADI

Abramoviç ve Göztepe'nin profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı öğrenilirken, pazarlık masasındaki rakamın 80 ila 100 milyon dolar civarında olduğu kulüpten sızan bilgiler arasında. Başkan Sepil, yönetimden bazı kişilerin 'Bırakma' çağrısına rağmen istifadan geri adım atmazken, toplantıda Rus milyarderin Türk temsilcisi ile Ankara'daki bir ofiste yaptığı görüşmelerin tüm detaylarını tek tek kurmaylarına anlattı. 8 yılda 65 milyon dolar civarında bir harcama yapan Sepil'in, Abramoviç ile maddiyat dışında kulübün işlevleri ile ilgili pürüzleri gidermeye çalıştığı öğrenildi. ■ FATİH ŞENDİL

KÜMEDE KAL PRİMİ KAP

Göztepe'de Mehmet Sepil, futbolculara ligde kalınması halinde 1.5 milyon dolar ödül vaat etti

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe, başkan Mehmet Sepil'in istifası ile sarsılırken, yönetimden prim dopingi geldi. Başkanlık görevinden istifa eden ancak kulübün en büyük hissedarı olarak maddi yükümlülüklerini yerine getirme sözü veren Sepil, ligde kalma primi açıkladı. Sepil'in önceki gün sarı-kırmızılı futbolcularla yaptığı veda konuşmasında, takımın ligde kalması halinde toplam 1.5 milyon dolar ödül vaat ettiği öğrenildi. Görevde olduğu 8 yıllık dönemde galibiyet primlerini oldukça düşük tutan Mehmet Sepil, takımın kümede kalma şansının azaldığı dönemde ilk kez kesenin ağzını açtı. Yaklaşık 22 milyon 250 bin lirayı bulan prim, takımın ligde kalması halinde tüm takıma oynadıkları süreye göre dağıtılacak.

COME TO GÖZTEPE

Göztepe taraftarları Roman Abramoviç iddiaları ile ilgili sosyal medyadan çarpıcı yorumlar yaptılar. İşte Twitter'daki o yorumlardan bazıları: - Düşünsenize sabah kalkmışız telefonumuza bildirim gelmiş ve bildirimde şöyle yazıyor, "Rus milyarder Roman Abramovich GÖZTEPE'de". Ben şahsen o gün kendime tatil verip, evden sabah uyandığım gibi stada geçerdim. O güzel havanın keyfini çıkartırdım. - Come to Göztepe - Adamın adı yetti, kendisi gelse ne olaca