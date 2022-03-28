Göz-Göz’de düğüm çözülüyor

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Göztepe, 8 yıldır şirket hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Başkan Mehmet Sepil'in yönetimden istifa kararının ardından hareketli günler geçirmeye başladı. Köklü kulübün devredilmesinin gündeme gelmesiyle birçok kurum ve kişinin adı Göztepe ile anılmayı sürdürüyor. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, 97 yıllık İzmir temsilcisine şu ana kadar en ciddi teklifi yapan kişi oldu. Yaklaşık 6 aydır Mehmet Sepil'le resmi olarak görüşen Ankersen iki defa İzmir'e geldi. Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni dahi gezen Ankersen'in Göztepe'ye yatırım yapma konusunda çok ciddi olduğu ifade edildi.





İNŞAAT ŞİRKETLERİ PEŞİNDE

RUS milyarder Roman Abramoviç hakkında sarıkırmızılılara yatırım yapacağına dair iddiaların çıkması da gündemi halen meşgul ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'deki varlıkları dondurulan ve Chelsea ile ilişkisi kesilen Abramoviç, özel uçağı ile geçen hafta İstanbul'a geldi. Mehmet Sepil'in geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gitmesi de merak uyandırdı. Birçok Türk inşaat şirketinin adı da Göz-Göz'le anılıyor.



BELGÜ'NÜN ISRARI SÜRÜYOR

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil'in yönetim kurulundan istifa etmesinin ardından en ciddi adaylardan birinin de eski Fenerbahçe yönetici Hulusi Belgü olduğu ortaya çıkmıştı. Sezon başında da takıma talip olan Belgü'nün oldukça ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde Sepil"le görüşmelere başlayacağı belirtildi