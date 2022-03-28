Göztepe’den güzel prova

GÖZTEPE, milli arada oynadığı hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi NasaDoge Menemenspor'u 2-0 yendi. Adnan Süvari Tesisleri'ndeki müsabakaya Göztepe, Kenan Piric, Murat Paluli, Dino Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir, Aytaç Kara, Yalçın Kayan, David Tijanic, Makana Baku, Lourency Rodrigues ve Adis Jahovic ilk 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılılar 7. dakikada öne geçti. Lourency'nin yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Baku güzel bir vuruş ile takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 45. dakikada fark ikiye çıktı. Bu dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Adis Jahovic şık bir vuruş ile durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Göztepe, Memenespor'u hazırlık maçı 2-0 yendi.