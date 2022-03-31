Sepil’in yerine avukatı geçti

Göztepe'de yine hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi. Sepil'in avukatı olan Murat Yazıcı'nın Sepil'in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini de geçici olarak üstlenmişti.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kulüpler Birliği'ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Göztepe'yi, kulüpler birliğinde Başkan Vekili Talat Papatya'nın temsil edeceği belirtildi. Öte yandan Sepil'in veda kararının ardından birçok yatırımcı kulübü devralmak isterken, Mehmet Sepil'in İstanbul'da uluslararası bir yatırım bankasına vekalet verdiği öğrenildi.

DEVİR İÇİN VEKALET VERDİ

Devir işlemleri için alınacak randevular ile görüşmelerin bu yabancı yatırım bankası aracılığı ile yapıldığı vurgulandı. Devirle ilgili tüm kriterlerin bankaya iletildiği, kulübe talip olan isimlerin Başkan Sepil'den önce bankayla görüştüğü kaydedildi. Yatırımcıların kriterleri kabul edip randevu işlemlerini tamamladıktan sonra Mehmet Sepil'le görüşeceği vurgulandı. Belirtilen kriterlerde Göztepe'nin mal varlığı, vizyonu, gelecek planları ve kaç paraya devredileceği gibi maddelerin yer aldığı dile getirildi.

KALECİ PİRİC İLKİ YAŞAYACAK

Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, kaleyi Kenan Piric'e emanet edecek. Devre arasında Yunan ekibi Atromitos takımından transfer edilen Piric, şu ana kadar hiç süre almadı. Nasadoge Menemenspor'la oynanan hazırlık maçında kaleyi koruyan Boşnak file bekçisinin kalan 8 maçta birinci kaleci olarak görev yapacağı kaydedildi. Teknik direktör Stjepan Tomas'ın da Piric'e çok güvendiği kaydedilirken, İrfan Can'ın şu an için affının gündemde olmadığı da bildirildi.

İRFAN CAN KADRO DIŞI KALMIŞTI

GÜRSEL Aksel Stadı'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarın 90 dakika boyunca protestosuna maruz kalan ve maç bitiminde tribünlerle tartışan kaleci İrfan Can süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

KONYA'YA YENİLMEDİ

SÜPER Lig'de 3 Nisan Pazar günü deplasmanda ikinci sıradaki Konyaspor'la karşı karşıya gelecek düşme potasındaki Göztepe, rakibine Konya'da hiç yenilmedi. Süper Lig'de şimdiye kadar Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda yeşil-beyazlılarla 4 kez karşı karşıya gelen Göztepe, bu maçların 2'sini kazanırken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. Kurtuluş yolunda çok önemli bir maça hazırlanan Göz-Göz'de tek hedef galibiyet olarak belirlendi.