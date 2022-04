Yıldızlara teklif yağıyor

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Göztepe'nin yıldızları şimdiden yaz transfer döneminin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı ekipte kadro dışı kalan genç eldiven İrfan Can Eğribayat için Beşiktaş, kaptan Halil Akbunar için de Fenerbahçe devreye girerken, Obinna Nwobodo'nun da Fransa'dan talipleri var. Takımı küme düşme hattında olmasına rağmen performansıyla dikkat çeken Nijeryalı 25 yaşındaki oyuncuyu G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in ardından Fransa Ligue 1 ekipleri Montpellier ve Brest takibine aldı.

BİR YIL KONTRATI VAR

G.SARAY başkanlık seçimi nedeniyle şimdilik Obinna'yı gündeminden çıkarırken, Montpellier ve Brest ekiplerinin scoutları aracılığıyla izlettikleri yıldız isme hayran kaldı. Devre arasında ABD MLS ekibi Cincinati'nin 3 milyon dolar önerdiği başarılı orta saha için yönetim satış vizesi vermemişti. Göz-Göz'ün ligden düşmesi halinde Obinna'nın yüksek bir bonservis bedeli ile satılması gündeme gelebilir. 25 yaşındaki futbolcunun bir yıl daha kontratı bulunuyor. ■ BURAK HAKERLER

DEĞERİNİ KATLADI

GÖZTEPE'NİN 2020- 2021 sezonu başında Macaristan ekibi Ujpest'ten 500 bin Euro bonservis bedeli ile renklerine bağladığı Obinna kısa sürede değerini katladı. Göztepe'ye transfer olduğu dönem 550 bin Euro piyasa değerine sahip olan Nijeryalı, şu an 1 milyon 500 bin Euro değerinde.

ADİS JAHOVİC ON BİRİ UNUTTU

GÖZTEPE'NİN Makedon golcüsü Adis Jahovic, devre arasında takıma transfer edilen Franco Di Santo'nun kadroya monte edilmesinin ardından on biri unuttu. En son Başakşehir deplasmanında on birde forma giyen Adis Jahovic, kısa süreli sakatlığının ardından yerini Arjantinli golcüye kaptırdı. Son 7 maçta on birde forma giyemeyen Adis, bu süreçte 4 müsabakada sonradan oyuna girerek toplam 74 dakika sahada kaldı.

SEPİL ABD'DE, SATIŞ ASKIDA

Göztepe'de başkanlık görevinden istifa eden kulübün en büyük hissedarı Mehmet Sepil, Amerika'ya gitti. Başkanlık görevine avukatı Murat Yazıcı'yı getiren Sepil, ABD'ye ailesinin yanına giderken satış işlemlerinin de şimdilik askıda olduğu öğrenildi. Satış işlemleri için İstanbul'da bulunan uluslararası bir yatırım bankasına talimat veren Sepil'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Satış pazarlık görüşmelerinin askıya alındığı ve İzmir'de bir inşaat firmasının genç yönetim kurulu başkanının da kulübe talip olduğu öğrenildi. Devir için daha önce en ciddi aday olarak Roman Abramoviç ismi öne sürülmüş hatta Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hulusi Belgü de sarı-kırmızılı kulüple anılmıştı. ■ FATİH ŞENDİL