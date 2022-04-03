Konyaspor - Göztepe maçı | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme korkusunu son derece yakından hisseden Göztepe, bugün çok kritik bir 90 dakikaya çıktı. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da Konyaspor'a konuk oluyor. Ligde üst üste aldığı 7 yenilgi ile düşme potasından bir türlü kurtulamayan Göz-Göz, 27 puanla 18. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, kümede kalma umutlarını son 7 haftaya taşıması için ligde 55 puanla ikinci sırada yer alan yeşil-beyazlı rakibini yenmek zorunda.

İLHAN PALUT BU KEZ RAKİP OLACAK

Göztepe'de daha önce ilk Süper Lig deneyimini yaşadıktan sonra Konyaspor'a giden teknik direktör İlhan Palut, bugün eski takımına rakip olacak. Palut'un yanı sıra daha önce Göz-Göz formasını giyen Cikalleshi de bu kez yeşil-beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Adil, Skubic, Hadziahmetovic, Oğulcan, Bytqi, Endri, Amilton, Cikalleshi

Göztepe: Piric, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Soner, Aytaç, Halil, Cherif, Adis Jahovic

KONYASPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31'inci Hafta mücadelesinde Konyaspor, Göztepe'yi konuk edecek. 3 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı takip edilebilecek.