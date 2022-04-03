Saldır Göz-Göz

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme korkusunu son derece yakından hisseden Göztepe, bugün çok kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da Konyaspor'a konuk oluyor. Ligde üst üste aldığı 7 yenilgi ile düşme potasından bir türlü kurtulamayan Göz-Göz, 27 puanla 18. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, kümede kalma umutlarını son 7 haftaya taşıması için ligde 55 puanla ikinci sırada yer alan yeşil-beyazlı rakibini yenmek zorunda.

İKİ EKSİK VAR

Milli karşılaşmalar için verilen arada Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'in istifası ve kulübün devir gündemiyle sarsılan Göztepe'de zorlu müsabaka öncesinde stoper Wilker Angel ile kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat forma giyemeyecek. Ev sahibi Konyaspor'da ise sarı kart cezalısı olan Soner Dikmen bugün sahada yer alamayacak. Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle oynamayan Abdülkerim ise takıma döndü.

EKSİKLER DÖNÜYOR

GÖZTEPE'DE Konyaspor maçında eksikler on bire dönüyor. Milli ara öncesi oynanan Alanyaspor maçında kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Berkan Emir ve Aytaç Kara ile savunmada sakatlıkları bulunan Atınç ve Moubandje de takıma katılacak. Teknik direktör Stjepan Tomas, Berkan, Aytaç ve Atınç'ı on bire monte etmeyi planlarken, Moubandje ise yedek soyunacak. Sarı-kırmızılılarda Makedon Jahovic yine yedek soyunurken, ileri uçta Ndiaye ve Franco Di Santo görev yapacak.

ILHAN PALUT BU KEZ RAKİP OLACAK

GÖZTEPE'DE daha önce ilk Süper Lig deneyimini yaşadıktan sonra Konyaspor'a giden teknik direktör İlhan Palut, bugün eski takımına rakip olacak. Palut'un yanı sıra daha önce Göz-Göz formasını giyen Cikalleshi de bu kez yeşil-beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek.