Göztepe komadan çıkamıyor

SPOR Toto Süper Lig'de ateş hattından çıkma mücadelesi veren Göztepe, deplasmanda Konyaspor'a farklı mağlup oldu ve işini mucizelere bıraktı: 3-0. Karşılaşmanın 6. dakikasında Göztepe savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Cikalleshi sağ çaprazdan ceza sahasına girerek rakibini çalımladı ve kaleci Piric'i mağlup etti: 1-0. 28'de Amilton sağ kanattan ceza sahasına girdi ve topu kale önündeki Cikalleshi'ye çevirdi. Cikalleshi'nin şık dokunuşunda kaleci Piric'ten seken topu Oğulcan tamamladı: 2-0. 34. dakikada Halil'in çaprazdan ceza alanına girip yerden arka direğe gönderdiği pozisyonda Ndiaye topu boş kaleye gönderemedi. 43'te Oğulcan'a yapılan sert müdahale sonrası hakem Erkan Özdamar'ın VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gösterdiği Ndiaye oyun dışında kaldı.

BYTYQİ MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

56. dakikada Berkan'ın rakip yarı alanı sol iç tarafından direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Sehic kornere gönderdi. 58. dakikada Çekiçi'nin pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Bytyqi'nin uzak direğe yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti. 65. dakikada Guilhrme'nin derin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda kaleci Piric gole izin vermedi. 71. dakikada sol kanattan topu taşıyan Bytyqi ceza sahasına girdi ve sert şutuyla ağları havalandırdı: 3-0. 89'da Bytyqi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rahmanovic'in şutunda kaleci Piric başarılı oldu. Maç 3-0 sona erdi.



CHERİF KIZARDI

GÖZTEPE'NİN golcü oyuncusu Cherif Ndiaye ilk yarının son dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikada Senegalli oyuncunun rakibine yaptığı faul sonrası hakem Erkan Özdamar önce sarı kart gösterdi. galli Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu incelemeye giden Erkan Özdamar, sarı kartını iptal ederek kırmızı kartını gösterdi. Böylelikle sarı-kırmızılılar ikinci yarının tamamında 10 kişi mücadele etti. Dünkü kırmızı kartla birlikte Göztepe bu sezon altıncı kırmızı kartını gördü. Daha önce de Beykan, Yalçın, Obinna, Halil Akbunar ve Arslanagic kırmızı kart görmüştü.



İLGİNÇ TESADÜF

KONYA'NIN ilk yarıda attığı gollerin dakikaları dikkat çekti. 6.dakikada Cikalleshi'nin kaydettiği gol trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın forma numarasını hatırlatırken, 28.dakikada Oğulcan'ın attığı golde ise Çalık'ın vefat ettiği yaşı olması dikkat çekti. Öte yandan golğı lerden sonra yeşil-beyazlı oyuncular da Ahmet Çalık'ın formasını göstererek sevinçlerini yaşadılar.