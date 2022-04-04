Kahreden istatistik

Ligde son galibiyetini 22 Ocak'ta Başakşehir deplasmanında 2-1'lik sonuçla elde eden sarı-kırmızılılar son 8 maçta puan yüzü göremedi. Şubat ve Mart aylarını boş geçen İzmir ekibi, Nisan ayına da yenilgiyle başladı ve kötü seriyi sürdürdü. Göz-Göz bu süreçte Altay, Hatayspor, Galatasaray, Giresunspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor'un ardından dün de Konyaspor'a çarpıldı. Göztepe 8 maçlık bölümde rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde 22 gol gördü.

TOMAS'DAN KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas kadroda 5 değişiklik yaptı. Hırvat teknik adam milli karşılaşmalar için verilen ara öncesinde oynanan Alanyaspor karşılaşmasında forma verdiği Kerim, Atakan, Tannane ve Di Santo'nun yerine kart cezaları biten Berkan, Aytaç ile Murat Paluli ve Jahovic'i ilk 11'e monte etti. İzmir ekibinde kale ise kadro dışı kalan İrfan Can'ın yerine devre arasında takıma katılan Kenan Piric'e emanet edildi.