Göztepe Başkanı Yazıcı konuştu! Kulübün devir sürecine son durum nedir? Kime devrediliyor?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Mehmet Sepil'in başkanlık görevini bırakmasının ardından göreve gelen Murat Yazıcı, hisse devri sürecinin en iyi şekilde geçirilmesi için çaba sarf edeceğini söyledi.

Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, kalan 7 haftada matematiksel olarak ligde kalma şanslarının devam ettiğini belirtti.

Bu anlamda taraftarlardan destek isteyen ve ligin son haftasına kadar Göztepe duruşu ile mücadele edeceklerini belirten Yazıcı, "Düşsek de Göztepe gibi düşeceğiz, kalsak da Göztepe gibi kalacağız. Göztepe'mize yakışır bir mücadele koymak ve sezonu tamamlamak hepimizin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Mehmet Sepil'in yönetim kurulu başkanlığından ayrılmasının ardından kulübü daha ileriye taşıyacak bir devir sürecine başlandığına dikkat çekti.

Devir süreci ve Göztepe'nin Süper Lig'de kalabilmesi için çaba göstermek üzere göreve talip olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Devir sürecinde adaylarla görüşmelerde bulunacağım, diğer yapılandırma modellerini araştıracağım ve Göztepe'nin Süper Lig'de kalması için gereken tedbirleri almaya çalışacağım. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar mevcut ekibimizle yola devam edeceğim. Bunları yapmaya çalışırken tek önceliğim, Göztepe'ye yakışır şekilde, Göztepe kimliğine hiçbir hasar vermeden başarılı olmaktır."

"KULÜBÜN GELECEĞİNE ZARAR VERMEYECEK ADAYLAR"

Kulüpte hisse devrinin, istekli yatırımcılarla belirlenen şartları sağladıkları takdirde yapılacağını kaydeden Yazıcı, "Sosyal medyada, yerel ve ulusal bazı basın organlarında temeli olmayan spekülatif haberler yayımlanmaktadır. Ancak bu durum Göztepe camiasının hassasiyetlerinin kullanılmasına ve zedelenmesine yol açmaktadır. Bu sebeple yönetim kurulundan resmen açıklanmadığı müddetçe bu tarz haber ve yayınların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz." açıklamasını yaptı.

Göztepe kördüğüm

Murat Yazıcı, devir sürecinin en hızlı şekilde ilerletileceğini ve tüm aşamalarla ilgili düzenli olarak bilgi akışı sağlanacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Devir sürecinde belirlenen şartların önemli kısmı Sepil Holding AŞ'nin veya Mehmet Sepil'in Göztepe'ye yaptığı yatırımlar ile verdiği borçları tahsil etmek amacıyla değil, Göztepe'mizin geleceği için belirlenen kriterlerdir. Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle bu göreve talip olacakların, belirli finansal kaynaklara, belirli dönem için sürdürülebilir şekilde sahip olması gerekmektedir. Göztepe'nin ihtiyaçları ön plana konduğunda, kulübün geçmişine yakışır ve daha önemlisi geleceğine zarar vermeyecek adaylar değerlendirmeye alınmaktadır. Camiamız şundan emin olmalıdır ki Göztepe'miz için en iyisinin olması için çaba göstermekteyiz."