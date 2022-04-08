GÖZ-GÖZ için yeni bir dönem

Göztepe'de kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil'in yönetimdeki görevinden istifa etmesinin ardından başkanlığı devralan Murat Yazıcı suskunluğunu bozarak önemli açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Mehmet Sepil'in avukatı da olan Yazıcı, "Sayın Mehmet Sepil, Göztepe'yi daha ileriye taşıyacak bir devir sürecini başlatmıştır. Ben devir sürecinde adaylar ile görüşmelerde bulunacağım. İçinde bulunduğumuz an hepimizde üzüntü, sıkıntı yaratsa da diğer açıdan bakıldığında 2025 yılında 100'üncü yılımızın başarılar ile taçlanması için bir başlangıç noktası, bir fırsattır. 7 haftalık süreç yeniden yapılanma olarak değerlendirilmeli" şeklinde konuştu.

ADAYLARIN FİNANSAL DÜZEYİ ÖNEMLİ

"Devir sürecinde kriter Göztepe'mizin geleceği" diyen Yazıcı, "Talip olanların belirli finansal kaynaklara, belirli bir dönem için sürdürülebilir bir şekilde sahip olması gerekmektedir. Göztepe'mizin geçmişine yakışır ve daha önemlisi geleceğine zarar vermeyecek adaylar değerlendirmeye alınmaktadır" açıklamasını yaptı. Ligde kalan son 7 haftaya da değinen Yazıcı, "Göztepe'ye yakışır bir şekilde sezonu tamamlamak hepimizin sorumluluğudur. Geriye kalan 7 haftada matematiksel olarak ligde kalma şansımız bulunmaktadır. Bu sebeple ligin son haftasına kadar tarihimizin bize mirası olan Göztepe duruşu ile mücadelemize devam ederek, düşsek de Göztepe gibi düşeceğiz, kalsak da Göztepe gibi kalacağız" diye konuştu. ■ BURAK HAKERLER

Yazıcı'dan inciler



"TEK önceliğim Göztepe'ye yakışan ve Göztepe kimliğine hiçbir hasar vermeden başarılı olmaktır."

"TARTIŞMAYA açılmayan, güvenilirliğinden ve doğruluğundan şüphe duyulmayan bir alan kalmadı."

"VAR olma savaşı veren Göztepe kulübümüzün ligde adil rekabet şartlarını da hak ettiği gerçektir."

"GÖZTEPE gerek tarihsel geçmişi, stadyumu, taraftarları, gerekse içinde bulunduğu kurumsal yapısı ile Türkiye'de yatırım yapılabilir bir kulübümüzdür."

AYRILIKLAR SÜRECEK

SEZONUN bitimine 7 hafta kala takımın en önemli golcüsü Cherif Ndiaye'nin Çin ekibi Shangai Port ekibine satılmasının yankıları sürerken, gözler diğer yıldızlara çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, sezonun bitimine kadar operasyona devam etmesi bekleniyor. Alanyaspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sözleşmeleri devam eden orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo ve kaptan Halil Akbunar'ın da yüksek bonservis bedelleri karşılığında satışının gündemde olduğu öğrenildi. Başkanvekili Talat Papatya da önceki gün yaptığı açıklama ile operasyonun sinyallerini vermişti.

MURAT PALULİ DIŞARI KERİM ALICI İÇERİYE

GÖZTEPE'NİN yarın evinde oynayacağı Kayserispor maçında sarı kart cezalısı Murat Paluli forma giyemeyecek. Teknik direktör Stjepan Tomas'ın bu oyuncunun yokluğunda sağ bekte Kerim Alıcı'ya şans vermesi bekleniyor.

ILERİ UÇTA Dİ SANTO VE JAHOVİC İLK KEZ

CHERİF Ndiaye'nin Çin ekibi Shanghai Port ile anlaşmasının ardından Kayseri maçında ileri uçta değişiklik yaşanacak. Son hafta Konya deplasmanında yedek oturan Di Santo'nun bu kez Adis ile ilk kez on birde görev alması bekleniyor.