Rakip Kayseri

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 8 maçını kaybedip son 7 haftaya düşme potasında giren Göztepe bugün sahasında Yukatel Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Hafta içinde Cherif Ndiaye'nin takımdan ayrıldığı Göztepe'de sarı kart cezalısı Murat Paluli, kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan ve Wilker Angel yarın forma giyemeyecek. Konuk ekip Kayserispor'da ise sarı kart cezalısı sağ bek Onur bugün sahada olmayacak.