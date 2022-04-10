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Haberler Göztepe Göztepe'de yeni iddia! Kulübü Alim Emiroğlu mu devralacak?

Göztepe'de yeni iddia! Kulübü Alim Emiroğlu mu devralacak?

Spor Toto Süper Lig'de evinde Yukatel Kayserispor'a da 2-1 yenilen ve kümede kalma umutlarını artık mucizelere bırakan Göztepe'de yeni bir iddia ortaya atıldı. Göztepe, 8 yıldır şirket hisselerinin çok büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Başkan Mehmet Sepil'in yönetimden istifa kararının ardından hareketli günler geçirmeye başlamıştı. Kulübün kime devredileceği merak konusu. Göztepe'yi devralmak için iş insanı Alim Emiroğlu'nun da kolları sıvadığı belirtilirken görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

DHA

10.04.2022, 14:19 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022, 14:22

Göztepe’de yeni iddia! Kulübü Alim Emiroğlu mu devralacak?

Süper Lig'e veda etmeye hazırlanan Göztepe'de kulüp hisselerinin çoğunu elinde bulundurup önceki hafta 8 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa eden Mehmet Sepil'in kulübü kime devredeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen ve Fenerbahçeli yönetici Hulusi Belgü'nün talip olduğu Göztepe için İzmir'de faaliyet gösteren bir inşaat firması da tekrar gündeme geldi. Göztepe'yi devralmak için iş insanı Alim Emiroğlu'nun da kolları sıvadığı belirtilirken görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

TFF 3'üncü Lig ekibi Kuşadasıspor'un da başkanı olan Emiroğlu'nun VİVEN Bornova FK takımının da başında yer aldığı ve futbola ciddi yatırımlar yaptığı kaydedildi.

Kahırtepe!

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