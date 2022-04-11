Düştü düşüyor

SÜPER Lig'de evinde Yukatel Kayserispor'a da 2-1 yenilen Göztepe, kümede kalma umutlarını artık mucizelere bıraktı. Üst üste 9'uncu yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihindeki en kötü performanslarından birine imza attı. Kurtuluş mücadelesinde ağır darbe yiyen Göztepe, 27 puanda kalarak Çaykur Rizespor'un da gerisine düştü. Haftayı 19'uncu sırada tamamlayıp bitime 6 maç kala matematiksel olarak havlu atmaya yaklaşan Göztepe'de taraftarlar hem yönetimi hem de oyuncuları bir kez daha protesto etti.

TOMAS BEKLENENİ VEREMEDİ

EL Maestro'nun yerine göreve getirilen Stjepan Tomas da beklenen etkiyi gösteremedi. Başkanlıktan istifa eden Mehmet Sepil'in takımı emanet ettiği Tomas, çıktığı 4 maçın hiçbirinde puan alamadı. Göztepe'nin başında Trabzon, Alanya, Konya ve Kayseri maçlarına çıkan teknik adam hiçbir katkı ortaya koyamadı. Sezon sonuna kadar Göztepe'yi çalıştıracak Tomas'la lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor.



EN KÖTÜ SERİ

SPOR Toto Süper Lig'de Kayserispor'a evinde 2-1 yenilen Göztepe, tarihinin en kötü dönemini geçiriyor. Üst üste 9. maçını da kaybederek 27 puanda, düşme potasında kalan Göz-Göz kümede kalma umudunu mucizelere bırakırken, Süper Lig'de puan alamadığı en uzun dönemini yaşadı. Ligin ikinci devresine üst üste 4 galibiyetle başlayan Göztepe, 24. haftadan itibaren sırasıyla Altay, Hatayspor, Galatasaray, Giresun, Kasımpaşa, Trabzon, Alanya, Konyaspor ve son olarak Kayserispor'a kaybetti. İzmir temsilcisi daha önce de lige veda ettiği 1999- 2000 sezonunda 15. haftadan itibaren art arda 8 maçını puan almadan geçirdi.