Göz-Göz kader sınavında

Süper Lig'de üst üste aldığı 9 yenilgi ile tarihinin en kötü serisini yakalayan Göztepe, küme düşmenin eşiğine kadar geldi. 32 hafta sonunda Çaykur Rize'nin de kazanmasıyla 27 puanla 19. sıraya kadar gerileyen Göz-Göz, cumartesi deplasmanda F.Bahçe ile kader sınavına çıkacak.

KARADENİZ EKİBİ AVANTAJLI

39 puanla düşme hattının üzerinde yer alan Giresun ile arasında 12 puanlık bir fark oluşan Göz-Göz, zorlu deplasmandan alacağı sonuçla bu hafta küme düşebilir. Sarı-kırmızılı ekibin, bu hafta Fenerbahçe karşısında sahadan yenilgi ile ayrılması halinde, pazar oynanacak Giresunspor-Beşiktaş maçı önem kazanacak.

Karadeniz ekibi Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda Göztepe alacağı yenilgiyle Yeni Malatya'nın ardından küme düşen ikinci ekip olacak. Bitime 5 hafta kala rakibiyle 15 puanlık fark olması halinde Giresun'a iki maçta da yenilen İzmir ekibi, 5 yıl sonunda Süper Lig'e mendil sallayacak. Ancak aksi durumda Altay veRize'nin ardında kalan Göztepe 5 haftada mucizeyi arayacak. ■ BURAK HAKERLER

HALİL'E HÜCUM

SEZON sonunda kadrosunda büyük bir rotasyon beklenen Göztepe'de transferin en gözde oyuncularından biri Halil Akbunar oldu. Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen 28 yaşındaki yıldız futbolcu için lig lideri Trabzonspor'un ardından, Fenerbahçe de yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Şampiyon adayı Karadeniz ekibinin teknik patronu Abdullah Avcı'dan sonra, Kanarya büyük bir başarı grafiği yakalayan İsmail Kartal, Halil'i mercek altına aldı.

AYRILMAYI PLANLIYOR

ALTYAPISINDAN yetiştiği kulübüyle sözleşmesi halen devam eden ancak sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı bu sezon bir türlü barışmayan Halil'in de kulüpten ayrılmayı ciddi olarak düşünmesi transferi olası kılıyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin sezon sonunda 28 yaşındaki futbolcu için resmi girişimde bulunacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübü devretmeye hazırlanan Mehmet Sepil'in de bu satışa bu kez daha sıcak baktığı gelen haberler arasında.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLMİŞTİ

GÖZTEPE'DE 10. sezonunu geçiren Halil Akbunar, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü döneminde ilk kez A Milli Takıma seçilerek büyük bir gurur yaşamıştı. Yeniden milli takıma dönmenin hesaplarını yapan Halil'in bu amaçla Göztepe'den ayrılmayı ciddi olarak düşündüğü öğrenildi. Yönetimin de Halil'den ciddi bir bonservis bedeli elde etmesi bekleniyor.