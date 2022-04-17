Bu gidişin sonu kötü

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olarak üst üste 10. yenilgisin alarak işini mucizelere bıraktı: 2-0. 4. dakikada sağ taraftan Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı köşe vuruşunda beyaz noktada topa iyi yükselen Serdar Aziz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

18'de Soner'in ceza sahası içi sağ taraftan yaptığı ortada, arka direkte Moubandje'nin şutunda top Altay'da kaldı. 42'de Soner'in pasında ceza sahası içine topla giren Tijanic'in şutunda Altay topu kornere çeldi. 43'te Soner'in sol kanattan yaptığı ortaya Halil Akbunar'ın ceza sahası içi sağ tarafından gelişine uzak direğe yaptığı vuruşunda top dışarı gitti. 55'te sağ kanattan hızla ilerleyen Bright Osayi-Samuel rakibini geçerek ceza sahası içine girdi ve pasını arka direkteki boş pozisyonda bulunan Diego Rossi'ye aktarmak isterken son anda Murat Paluli ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

MOUBANDJE KIRMIZI KART GÖRDÜ

60'ta Di Santo'nun sol taraftan son çizgiye inerek çevirdiği topta kale önünde Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı. 80'de ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Arda Güler'in içeriye çevirdiği topta kale önünde Diego Rossi müsait pozisyonda topa vuramadı. Daha sonra pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Moubandje'nin Rossi'ye hareketinden dolayı penaltı noktasını gösterdi. Moubandje direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 83'te penaltıda topun başına geçen Arda Güler meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0. Maç 2-0 sona erdi.

GERGİN BEKLEYİŞ

Göztepe, Giresunspor ile aradaki 12 puanlık farkı eritemedi ve gergin bir bekleyişe girdi. Giresunspor, bugün sahasında karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup ederse, aradaki puan farkı 15'e çıkacak ve Göz-Göz bitime 5 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeli garantileyecek. Giresunspor'a karşı ilk ve ikinci yarıdaki iki maçı da kaybeden sarı-kırmızılılar, son 5 maçını da kazansa dahi küme düşecek.

GÖZYASLARINI TUTAMADI

FENERBAHÇE - Göztepe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 31. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki futbolcu yerini Attila Szalai'ye bırakırken, tribünlerin yoğun desteği altında saha kenarına geldi. Yunan yıldız sahadan çıkarken gözyaşlarını tutamadı

GÖZTEPE'DEN ÜÇ DEGİSİKLİK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Fenerbahçe karşısına dün iki değişikle çıktı. Sarıkırmızılı ekipte, hafta içinde ABD ekibi Cincinnati'ye satılarak takımdan ayrılan orta saha oyuncusu forma giyemezken, Tomas geçen hafta Kayserispor maçından farklı olarak Kerim ve Lourency'yi de kenara aldı. Kerim'in yerine Murat Paluli görev yaparken, Lourency'nin yerine de Berkan oyuna dahil oldu. Lourency'nin yerine kanat bölgesinde bek oyuncusu Moubandje görevlendirilirken, Berkan sol bekte forma giydi.

KÖTÜ SERİ DEVAM EDİYOR

SÜPER Lig'de kümede kalma savaşı veren Göztepe, Fenerbahçe'ye de mağlup olarak üst üste 9. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i yendikten sonra sırasıyla Altay, Hatay, Galatasaray, Giresun, Kasımpaşa, Trabzon, Alanya, Konya, Kayseri ve son olarak Fenerbahçe'ye yenildi.