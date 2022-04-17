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Haberler Göztepe KSK tek sayıyla yıkıldı!

KSK tek sayıyla yıkıldı!

İzmir temsilcisi deplasmanda Ankara ekibine 1 sayı farkla mağlup oldu. Türk Telekom karşısında son hücumdan eli boş dönen Pınar Karşıyaka'yı bitime 1.2 saniye kala eski oyuncusu Gani Erdi Gülaslan'ın attığı iki serbest atış yıktı

17.4.2022

KSK tek sayıyla yıkıldı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Türk Telekom'a 1 sayı farkla 72-71 yenildi. İzmir ekibi oynadığı son 4 maçta 3. yenilgisini aldı. Maç karşılıklı basketlerle başlasa da ev sahibi Clemmons'un sayılarıyla ilk periyodu 24-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğe üst üste üçlüklerle giren Telekom bir ara skoru 30-23'e getirdi. Farkı eritmeye çalışan KSK, devreye 4 dakika kala skoru 33-31 yaptı. Ancak ev sahibi Telekom, tekrar farkı açarak devreye 40-31 girdi.

KARŞIYAKA KAHROLDU
Üçüncü çeyreğe Johnson ile pota altında iyi başlayan Telekom, farkı çift haneye çıkardı (48-36). Roll'un oyuna girmesiyle Karşıyaka'nın hücumda eli rahatlasa da farkı eritmekte başarılı olamadı. Üçüncü çeyreği de Türk Telekom 57-49 önde kapattı. Bitime 3.40 dakika kala Karşıyaka, M'Baye'nin basketiyle karşılaşmada ilk kez öne geçti (60-61). Ancak Türk Telekom karşısında son hücumdan eli boş dönen Pınar Karşıyaka'yı bitime 1.2 saniye kala eski oyuncusu Gani Erdi Gülaslan'ın attığı iki serbest atış yıktı. Pınar Karşıyaka maçı 72-71 kaybetti.

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