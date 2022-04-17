KSK tek sayıyla yıkıldı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda Türk Telekom'a 1 sayı farkla 72-71 yenildi. İzmir ekibi oynadığı son 4 maçta 3. yenilgisini aldı. Maç karşılıklı basketlerle başlasa da ev sahibi Clemmons'un sayılarıyla ilk periyodu 24-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğe üst üste üçlüklerle giren Telekom bir ara skoru 30-23'e getirdi. Farkı eritmeye çalışan KSK, devreye 4 dakika kala skoru 33-31 yaptı. Ancak ev sahibi Telekom, tekrar farkı açarak devreye 40-31 girdi.

KARŞIYAKA KAHROLDU

Üçüncü çeyreğe Johnson ile pota altında iyi başlayan Telekom, farkı çift haneye çıkardı (48-36). Roll'un oyuna girmesiyle Karşıyaka'nın hücumda eli rahatlasa da farkı eritmekte başarılı olamadı. Üçüncü çeyreği de Türk Telekom 57-49 önde kapattı. Bitime 3.40 dakika kala Karşıyaka, M'Baye'nin basketiyle karşılaşmada ilk kez öne geçti (60-61). Ancak Türk Telekom karşısında son hücumdan eli boş dönen Pınar Karşıyaka'yı bitime 1.2 saniye kala eski oyuncusu Gani Erdi Gülaslan'ın attığı iki serbest atış yıktı. Pınar Karşıyaka maçı 72-71 kaybetti.